Podcast "Caen, l'épopée millénaire". François de Malherbe, ce poète oublié dont le nom nous est si familier

Histoire. Nouvel épisode de Caen, l'épopée millénaire. Focus sur un homme dont le nom résonne chaque jour dans la ville, mais dont l'histoire reste méconnue : François de Malherbe.

Publié le 22/08/2025 à 10h30 - Par Jimmy Joubert
François de Malherbe a donné son nom à un lycée, un hôtel et même un club de football. Ici le lycée qui porte son nom, à l'entrée de Caen.

Stade Malherbe Caen, lycée Malherbe ou encore hôtel Malherbe : le poète François de Malherbe a son nom partout à Caen. Pourtant, peu de Caennais connaissent son histoire. Dans ce sixième épisode, partez à la découverte de François de Malherbe.

Aux côtés de Jean-François Castille, maître de conférences en langue et littérature françaises et enseignant-chercheur à l'université de Caen, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, découvrez ce poète né à Caen vers 1555, qui fut le protégé d'un certain Henri IV. Un homme tombé dans l'oubli, dont le nom résonne pourtant chaque jour dans la bouche des Caennais.

