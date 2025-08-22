Podcast "Caen, l'épopée millénaire". François de Malherbe, ce poète oublié dont le nom nous est si familier

Stade Malherbe Caen, lycée Malherbe ou encore hôtel Malherbe : le poète François de Malherbe a son nom partout à Caen. Pourtant, peu de Caennais connaissent son histoire. Dans ce sixième épisode, partez à la découverte de François de Malherbe.

Aux côtés de Jean-François Castille, maître de conférences en langue et littérature françaises et enseignant-chercheur à l'université de Caen, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, découvrez ce poète né à Caen vers 1555, qui fut le protégé d'un certain Henri IV. Un homme tombé dans l'oubli, dont le nom résonne pourtant chaque jour dans la bouche des Caennais.