Insolite. Un Normand au championnat du monde d'Hyrox : c'est quoi cette discipline totalement dingue ?

Encore méconnu en France, le Hyrox est en train de devenir l'une des disciplines les plus suivies du monde du fitness. Chaque course suit un schéma unique : courir 1km, puis enchaîner avec un exercice fonctionnel. Le tout, huit fois de suite, sans pause.

Ce format hybride fait du Hyrox un test redoutable pour le corps et l'esprit. C'est la seule compétition de fitness au monde avec un format identique partout, permettant une comparaison directe des performances entre tous les participants, quels que soient leur pays ou leur catégorie.

Un Normand à la conquête de Chicago

Louis Pavis, originaire du Havre, participera à la grande finale mondiale de l'Hyrox, organisée à Chicago du 12 au 15 juin 2025. Il s'est qualifié grâce à ses performances en course Open et portera les couleurs de la Normandie lors de cet événement international très suivi.

Soutenu par son club et des partenaires régionaux, il illustre la vitalité de la scène fitness normande. Cette qualification marque l'aboutissement d'un travail acharné, entre entraînements physiques, préparation mentale et gestion de la récupération.

Le parcours Hyrox : 8km de course, 8 épreuves d'effort maximal

Chaque athlète doit enchaîner les étapes suivantes :

1km de SkiErg

50m de poussée de traîneau

50m de tirage de traîneau

80m de burpees avec saut en longueur

1km de rameur

200m de port de charges lourdes (farmer's carry)

100m de fentes avec sac de sable

100 wall balls (lancers de médecine-ball contre un mur)

Un championnat du monde sous haute intensité

Organisé en quatre jours, le championnat rassemble des milliers de concurrents venus du monde entier. Les meilleurs d'entre eux s'affronteront dans l'épreuve "Elite 15", qui désignera l'homme et la femme "les plus en forme de la planète". Les regards seront tournés vers les champions sortants, Alexander Roncevic et Megan Jacoby, prêts à défendre leur titre.

Cette année, la compétition permettra à certains athlètes de concourir à la fois en solo et en duo, une nouveauté rendue possible par le format étalé sur plusieurs jours.

Une discipline intense mais ouverte à tous

L'un des points forts du Hyrox est son accessibilité. Il existe plusieurs formats : solo, en duo ou en relais. Mais une chose est sûre : quelle que soit la catégorie, il faut être prêt. Le Hyrox demande une condition physique solide, de la rigueur, et une grosse capacité à encaisser l'effort.