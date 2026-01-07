People. “TikTok j'arrive” : Céline Dion se lance sur le réseau social avec humour

En ce moment The First Time Damiano DAVID
Société. Céline Dion commence l'année 2026 avec une grande nouveauté. La chanteuse annonce officiellement son arrivée sur TikTok, avec beaucoup d'humour et de légèreté.

Publié le 07/01/2026 à 11h28 - Par Aline
Céline Dion se lance officiellement sur TikTok ! Une nouvelle qui ravit ses fans. - Instagram - @celinedion / Brian Purnell

Céline Dion a surpris ses fans le 5 janvier en publiant une vidéo très attendue. Si elle possédait déjà un compte TikTok, celui-ci reprenait jusque-là les mêmes contenus que sur Instagram. Cette fois, c'est officiel : la star se lance vraiment sur la plateforme. Dans la vidéo, elle explique avoir été encouragée, voire un peu poussée, par ses fils René-Charles, Nelson et Eddy mais aussi par son équipe. Fidèle à elle-même, Céline Dion joue la carte de l'autodérision. Souriante, elle s'exclame : "Je deviens cool, incroyable ! TikTok j'arrive."

Des vidéos pensées spécialement pour TikTok

Désormais, la chanteuse promet des vidéos pensées spécialement pour TikTok, plus spontanées et amusantes. Avec déjà 4,7 millions d'abonnés, elle pourrait rapidement devenir l'une des personnalités francophones les plus suivies du réseau. Une chose est sûre : ses fans sont déjà conquis.

