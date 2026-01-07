People. “TikTok j'arrive” : Céline Dion se lance sur le réseau social avec humour

Céline Dion a surpris ses fans le 5 janvier en publiant une vidéo très attendue. Si elle possédait déjà un compte TikTok, celui-ci reprenait jusque-là les mêmes contenus que sur Instagram. Cette fois, c'est officiel : la star se lance vraiment sur la plateforme. Dans la vidéo, elle explique avoir été encouragée, voire un peu poussée, par ses fils René-Charles, Nelson et Eddy mais aussi par son équipe. Fidèle à elle-même, Céline Dion joue la carte de l'autodérision. Souriante, elle s'exclame : "Je deviens cool, incroyable ! TikTok j'arrive."

They told me, “Celine, it's time…” I asked, “Time for what?”

Turns out…something completely new. My team then said they'd handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you… pic.twitter.com/BajYtwFjGf — Celine Dion (@celinedion) January 5, 2026

Des vidéos pensées spécialement pour TikTok

Désormais, la chanteuse promet des vidéos pensées spécialement pour TikTok, plus spontanées et amusantes. Avec déjà 4,7 millions d'abonnés, elle pourrait rapidement devenir l'une des personnalités francophones les plus suivies du réseau. Une chose est sûre : ses fans sont déjà conquis.