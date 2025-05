People. "Merci pour l'éternité" : comment Céline Dion a fait pleurer Thomas Jolly, le Normand derrière les JO de Paris

C'est sur le plateau de C à vous que Thomas Jolly, né à Rouen, a levé le voile sur l'un des souvenirs les plus fous de sa carrière : sa rencontre avec Céline Dion, dans la nuit du 25 au 26 juillet 2024, à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Alors que les équipes répétaient sur la scène installée au Trocadéro, l'inattendu est arrivé. Céline Dion, qui devait tester la scène comme le reste des artistes, lâche une phrase qui change la donne :

"Elle me dit : 'OK, je vais faire cette répétition sur la scène du Trocadéro, mais, vous savez, je chanterai là-haut, sur la tour Eiffel'", raconte Thomas Jolly, encore impressionné.

A ce moment-là, il n'avait prévu la tour Eiffel qu'en plan B. Mais Céline Dion, elle, savait déjà.

“Visionnaire”, le mot est lâché

Ce n'est pas un simple caprice de diva. C'est une intuition, presque mystique, qui pousse Céline Dion à affirmer : "Vous savez quoi, demain, qu'il pleuve, qu'il vente, je chanterai là-haut."

Thomas Jolly, touché par cette détermination, confesse aujourd'hui que cette décision a tout changé : "Elle a été visionnaire", répète-t-il avec admiration.

Et le résultat ? Une Céline Dion juchée au premier étage de la tour Eiffel, reprenant L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf, dans un silence mondial. Un moment suspendu, historique, inoubliable.

“On a notre propre hymne, et il s'appelle Piaf”

Pourquoi Piaf ? Pourquoi cette chanson ? Pour Thomas Jolly, la réponse est limpide.

"On avait l'hymne officiel de la France, l'hymne officiel des JO… Et on s'est dit : 'Mais nous, en France, on en a un troisième, et c'est L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf !""

Et qui d'autre que Céline Dion pour incarner ce monument de la chanson française ?

"Elle a accepté tout de suite", confie Thomas Jolly, encore ému. Et il n'a jamais regretté ce choix. Sur le plateau de C à vous, il ajoute : "C'est merveilleux. Ce que je perçois à ce moment-là, c'est que Céline Dion est là. Et pas que physiquement. Comme elle chante, elle est humainement, pleinement là."

Un Starmania improvisé à 2h30 du matin

Quelques heures avant ce moment gravé dans l'Histoire, il y a eu un autre instant magique. Sur son compte Instagram, Thomas Jolly revient sur cette nuit inoubliable. Il confie avoir chanté un bout de Starmania avec Céline Dion, au pied de la tour Eiffel, en pleine nuit :

“Dans la liste des moments qu'on n'imagine pas vivre, il y a celui où Céline Dion et moi on chante un peu de Starmania devant la tour Eiffel, à 2h30 du matin ce 26 juillet 2024.”

Et juste avant, l'émotion l'a submergé : “Quelques minutes plus tôt, je pleurais d'entendre pour la première fois L'Hymne à l'amour qu'elle adressera au monde entier le lendemain.”

“Un merci pour l'éternité”

Ce moment, Thomas Jolly le garde précieusement en mémoire. Sur Instagram, il termine son message avec des mots forts : “Pour ces cadeaux dont la valeur va croissant à mesure que le monde s'assombrit, un merci pour l'éternité Céline Dion.”

Un hommage simple, sincère, à la hauteur de ce qu'il a vécu. Une preuve que parfois, l'émotion vraie et la magie existent… même dans les coulisses d'un événement planétaire.