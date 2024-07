JO 2024. La cérémonie d'ouverture orchestrée par le Normand Thomas Jolly largement acclamée

Selon un sondage Harris Interactive réalisé le 27 juillet auprès de 1 488 personnes représentatives de la population française, plus de 85% des Français ont jugé la cérémonie "réussie". Parmi eux, 44% ont trouvé la cérémonie "très réussie", tandis que 42% l'ont qualifiée de "plutôt réussie".

Une cérémonie audacieuse

La cérémonie, qui s'est déroulée sur la Seine en plein cœur de Paris, a été marquée par la présence de stars internationales telles que Céline Dion, Lady Gaga et Aya Nakamura, et a cassé les codes traditionnels avec des performances audacieuses comme un défilé de drag-queens et l'apparition du chanteur Philippe Katerine presque nu. Cette audace a contribué à la perception positive des Jeux, 77% des Français ayant une image "très positive" ou "plutôt positive" de l'événement.

Cependant, malgré l'enthousiasme général, quelques scènes ont choqué une minorité de téléspectateurs. Seulement 5% des personnes interrogées ont jugé le spectacle "pas du tout réussi". Ces réactions négatives ont conduit à des discussions sur les réseaux sociaux, mais elles sont restées marginales par rapport à l'appréciation globale.

A l'international, la cérémonie d'ouverture a été perçue comme un succès quasi absolu, renforçant l'image positive de Paris 2024. "Meilleure cérémonie de l'histoire" pour le journal Marca en Espagne, "Eblouissant" pour la chaîne CNN aux Etats-Unis, "Brillamment frénétique" pour la BBC britannique, "Une superproduction" pour le titre italien la Gazzetta dello Sport et finalement, pour le New York Times, les organisateurs français "ont passé des années à planifier ce moment phare du pays, et ce fut un chef-d'œuvre d'histoire et de surprise, de kitsch et de sport, d'art et de mode".

Des scènes censurées ?

Enfin, des rumeurs ont circulé selon lesquelles certaines scènes "choquantes" de la cérémonie auraient été censurées dans d'autres pays. Cependant, le Comité international olympique (CIO) a démenti ces allégations. La disparition de certaines vidéos de la cérémonie sur la chaîne YouTube du CIO est due à des restrictions de droits de diffusion spécifiques à certains marchés, et non à une volonté de censure. Ainsi, les images restent accessibles là où les droits de diffusion sont détenus, confirmant que la cérémonie a été partagée et appréciée dans son intégralité là où cela était permis.