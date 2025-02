Millénaire de Caen. Un grand banquet aux mille couverts organisé sur la Presqu'île

Préparez-vous pour une soirée inoubliable ! Samedi 30 août, la Presqu'île de Caen se transformera en un immense banquet à ciel ouvert pour célébrer le Millénaire de la ville. Organisé pour la première fois par l'association Les Vitrines de Caen, le Banquet des Mille Couverts est l'événement à ne pas manquer cet été. Il est gratuit, et ce sera l'occasion parfaite de savourer des produits normands, de rencontrer des exposants locaux et de profiter d'une soirée pleine de surprises.

Si vous êtes musicien ou restaurateur, vous pouvez postuler jusqu'au 28 avril auprès des Vitrines de Caen pour participer à l'événement.

Honorer le Millénaire en beauté

Samedi dès 17h, tables, bancs, lanternes, food-trucks et une scène musicale installés sur les pelouses vous inviteront à un repas festif sous les étoiles, dans une ambiance chaleureuse et familiale. La fête continuera jusqu'à 1h du matin, avec des animations musicales et des spectacles en tout genre.

Le lendemain, dimanche 31 août, de 11h à 16h, le banquet prendra un nouveau tournant avec des jeux et des activités pour petits et grands. Ce grand événement est une façon originale et conviviale de rendre hommage au Millénaire de Caen et de partager un moment de joie et de découverte.