Évreux. Feu d'appartement : une machine à laver en cause

Les pompiers de l'Eure sont intervenus sur un feu d'appartement, lundi 25 août à 21h43, rue de Netreville à Evreux. Les flammes sont parties d'une machine à laver dans une cuisine. Le sinistre s'est déclaré dans un appartement de 100m², situé au deuxième et dernier étage d'un immeuble. Les pompiers sont venus à bout de l'incendie grâce à une lance à incendie.

L'occupant et son chien évacués

L'occupant des lieux et son chien ont été évacués à l'aide d'une échelle. Le jeune homme de 27 ans, incommodé par les fumés, a été transporté vers le centre hospitalier d'Evreux. Il sera relogé par de la famille.

L'intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers.