Manche. Marcher en toute sécurité : cette commune reçoit un prix national pour son projet d'aménagement

Un concours national a récompensé la mairie de Saint-Sauveur-Villages. La commune est l'un des cinq lauréats du concours "Espace public exemplaire pour la marche". Il met en avant les aménagements qui encouragent la marche dans les communes. Le programme de réaménagement autour du pôle scolaire avec le collège et l'école a été primé, avec en plus 100 000€ de financements.

Sécuriser les abords des écoles

"Le projet est né d'un besoin de sécurisation autour de l'axe principal qui longe nos établissements", explique la maire Aurélie Gigan. L'endroit est très fréquenté, mais sans aménagement spécifique pour sécuriser les piétons et encourager la marche. Une voie verte va longer le collège et l'école primaire. "On pourra y circuler de façon sécurisée à vélo, à pied, avec une poussette…", détaille l'élue. Elle ajoute : "Ça va être un parking désimperméabilisé pour permettre des stationnements qui aujourd'hui ne sont pas possibles car il n'y a pas l'espace qui a été prévu." La circulation va aussi être repensée. "Aujourd'hui, c'est le tout voiture et les piétons prennent l'espace qu'il reste. Là, l'idée c'est de réorganiser tout ça", assure-t-elle. Les appels d'offres devraient être lancés d'ici le début de l'automne. Le coût du projet est estimé à maximum 1,4 million d'euros.