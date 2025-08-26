En ce moment Un dimanche avec toi VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Manche. Marcher en toute sécurité : cette commune reçoit un prix national pour son projet d'aménagement

Mobilité. Cet été, une commune de la Manche a été lauréate d'un concours national pour son projet de travaux autour du pôle scolaire.

Publié le 26/08/2025 à 11h16 - Par Thibault Lecoq
Manche. Marcher en toute sécurité : cette commune reçoit un prix national pour son projet d'aménagement
La mairie de Saint-Sauveur-Villages a été récompensée par un prix national pour son projet de réaménagement du pôle scolaire.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un concours national a récompensé la mairie de Saint-Sauveur-Villages. La commune est l'un des cinq lauréats du concours "Espace public exemplaire pour la marche". Il met en avant les aménagements qui encouragent la marche dans les communes. Le programme de réaménagement autour du pôle scolaire avec le collège et l'école a été primé, avec en plus 100 000€ de financements.

Sécuriser les abords des écoles

"Le projet est né d'un besoin de sécurisation autour de l'axe principal qui longe nos établissements", explique la maire Aurélie Gigan. L'endroit est très fréquenté, mais sans aménagement spécifique pour sécuriser les piétons et encourager la marche. Une voie verte va longer le collège et l'école primaire. "On pourra y circuler de façon sécurisée à vélo, à pied, avec une poussette…", détaille l'élue. Elle ajoute : "Ça va être un parking désimperméabilisé pour permettre des stationnements qui aujourd'hui ne sont pas possibles car il n'y a pas l'espace qui a été prévu." La circulation va aussi être repensée. "Aujourd'hui, c'est le tout voiture et les piétons prennent l'espace qu'il reste. Là, l'idée c'est de réorganiser tout ça", assure-t-elle. Les appels d'offres devraient être lancés d'ici le début de l'automne. Le coût du projet est estimé à maximum 1,4 million d'euros.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. Marcher en toute sécurité : cette commune reçoit un prix national pour son projet d'aménagement
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple