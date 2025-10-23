Orne. 700 bénévoles recherchés pour la collecte annuelle de la Banque alimentaire

En ce moment Dis-moi oui SANTA
Solidarité. La Banque alimentaire organise sa collecte annuelle nationale du 28 au 30 novembre. Dans l'Orne, 700 bénévoles sont recherchés dans le département, dont 300 à Alençon.

Publié le 23/10/2025 à 12h24 - Par Simon Lebaron
La Banque alimentaire organise sa collecte nationale annuelle les 28, 29 et 30 novembre. - Pierre Durand-Gratian

La Banque alimentaire de l'Orne organise sa collecte annuelle les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre dans les supermarchés et centres commerciaux des principales villes du département. Unique collecte de l'année, "elle doit contribuer entre 8% et 10% des marchandises que l'on distribue", souligne Hugues Bourcier, membre de la Banque alimentaire de l'Orne. Ce pourcentage représente environ 50 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène, destinés aux quelque 10 000 bénéficiaires du département.

Ecoutez ici Hugues Bourcier :

Des centaines de bénévoles recherchés

"Cette collecte offre l'avantage de diversifier notre offre, parce que nos achats à l'année sont orientés essentiellement sur des matières premières : du riz, du thon, des pâtes… Là, on nous apporte aussi des produits d'hygiène et des produits alimentaires variés", sourit Hugues Bourcier. Pour cette collecte, 300 bénévoles sont recherchés à Alençon et 700 au total dans le département.

Aucune compétence particulière n'est nécessaire pour être bénévole si ce n'est le sourire et "de bien intégrer qu'il faut respecter le choix de ceux qui ne donnent pas car tout le monde ne peut pas le faire". Les bénévoles pourront être mobilisés sur une mission de collecte en supermarché, dans un camion pour faire les ramasses ou dans l'entrepôt pour trier et organiser le stockage.

Pratique. Inscription sur jeveuxaider.gouv.fr.

