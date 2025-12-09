Santé. L'hôpital privé de la Manche réussit une première en Normandie pour lutter contre l'obésité

A l'hôpital privé de la Manche à Saint-Lô, une intervention médicale innovante et de pointe a eu lieu le 24 novembre dernier. Il s'agit d'une opération appelée Endosleeve. Elle consiste à réaliser une réduction de l'estomac sans chirurgie ni cicatrice, en passant par la voie endoscopique, donc via l'œsophage. Cette nouveauté va permettre de mieux prendre en charge les personnes souffrant d'obésité. Cette intervention a été réalisée par le docteur Jean-Nicolas Boullenois.

Une technique moins invasive

Les intérêts de cette intervention sont multiples : l'hospitalisation ne dure qu'entre 24 et 48 heures maximum, il y a moins de risque opératoire, la reprise des activités est plus rapide. Elle est aussi beaucoup moins invasive qu'une opération classique de réduction de l'estomac. "A ce jour, et à notre connaissance, l'établissement est le seul en Normandie à proposer cette prise en charge. Cette première positionne l'établissement comme acteur régional de référence de la prise en charge mini-invasive de l'obésité", se réjouit la direction. La prise en charge de l'obésité reste pluridisciplinaire avec des chirurgiens, des nutritionnistes, des psychologues et spécialistes en médecine bariatrique, avant, pendant et après l'opération. "Les patients peuvent désormais prendre rendez-vous pour une consultation d'éligibilité à l'Endosleeve à l'hôpital privé de la Manche", détaille l'hôpital privé de la Manche.