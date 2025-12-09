Bolbec. Un conducteur cumule les infractions : alcool, défaut d'assurance et voiture en mauvais état

Le quinquagénaire cumulait les infractions.

Lundi 8 décembre vers 22h15, la police repère une voiture dont les feux de croisements ne sont pas conformes, rue du Président Coty à Bolbec.

Lors du contrôle, les forces de l'ordre constatent que la voiture, dans son ensemble, n'est pas en bon état et que les pneus sont lisses.

Le conducteur de 50 ans était en état d'ébriété, avec 0,94 gramme d'alcool par litre de sang. Il était déjà connu pour des faits similaires. Pour ne pas arranger la situation, la voiture n'était pas assurée.