En ce moment JE COURS KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bolbec. Le motard chute, se blesse et tente de fuir la police

Sécurité. Un motard au comportement suspect à Bolbec, lundi 29 septembre. Un homme de 45 ans a chuté de sa moto et s'est blessé. A la vue de la police il a tenté de prendre la fuite en courant. L'homme, qui semblait ivre, n'avait en fait rien bu mais il n'avait pas de permis, ni d'assurance.

Publié le 30/09/2025 à 13h59 - Par Gilles Anthoine
Bolbec. Le motard chute, se blesse et tente de fuir la police
Un homme de 45 ans chute à moto devant des policiers. Il semble ivre mais ce n'est pas le cas. Il était toutefois en défaut de permis et d'assurance. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils ont pensé que l'homme était ivre. Lundi 29 septembre vers 22h30, la police menait un contrôle routier, rue Pasteur à Bolbec. Les agents ont entendu un bruit de chute. Un homme venait de faire une chute à moto. Il tentait de remonter son deux-roues, tout en coupant le contact de son engin.

A lire aussi. Rouen. Un jeune conducteur refuse un contrôle pour excès de vitesse, il était ivre et sans permis

Ni casque ni gants

En s'approchant, les policiers constatent que la moto perd de l'essence. Le pilote est blessé au visage et au poignet. Son manteau est déchiré. Il ne porte pas de casque, ni de gants. Les forces de l'ordre pensent avoir affaire à un homme ivre. Il sent l'alcool et refuse le contrôle. L'homme tente de prendre la fuite en courant et se cache dans un parking sombre.

Ni permis de conduire

Il sera finalement interpellé. Il s'agit d'un homme de 45 ans. Le contrôle d'alcoolémie se révélera négatif mais il n'avait pas de permis de conduire et pas d'assurance.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bolbec. Le motard chute, se blesse et tente de fuir la police
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple