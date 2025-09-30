Bolbec. Le motard chute, se blesse et tente de fuir la police

Ils ont pensé que l'homme était ivre. Lundi 29 septembre vers 22h30, la police menait un contrôle routier, rue Pasteur à Bolbec. Les agents ont entendu un bruit de chute. Un homme venait de faire une chute à moto. Il tentait de remonter son deux-roues, tout en coupant le contact de son engin.

Ni casque ni gants

En s'approchant, les policiers constatent que la moto perd de l'essence. Le pilote est blessé au visage et au poignet. Son manteau est déchiré. Il ne porte pas de casque, ni de gants. Les forces de l'ordre pensent avoir affaire à un homme ivre. Il sent l'alcool et refuse le contrôle. L'homme tente de prendre la fuite en courant et se cache dans un parking sombre.

Ni permis de conduire

Il sera finalement interpellé. Il s'agit d'un homme de 45 ans. Le contrôle d'alcoolémie se révélera négatif mais il n'avait pas de permis de conduire et pas d'assurance.