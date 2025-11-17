Dieppe. Le conducteur refuse un contrôle de police, il finit sa course en percutant un îlot en béton

En patrouille dans les rues de Dieppe, samedi 15 novembre, un équipage de police a repéré une voiture sortant d'un parking en franchissant une ligne blanche à hauteur de la place des Martyrs, vers 22h. Les agents ont voulu le contrôler mais le conducteur ne s'est pas arrêté. L'homme de 41 ans a pris la direction de Hautot-sur-Mer, à allure modérée. Il a fini par percuter un îlot en béton et s'immobiliser.

Très fortement alcoolisé

Retranché dans son véhicule, l'individu ne voulait pas sortir de sa voiture. Les policiers ont fini par le convaincre. A l'intérieur se trouvait également un passager qui a déclaré aux forces de l'ordre avoir tenté de le raisonner.

Le conducteur était très fortement alcoolisé, 2,20 grammes d'alcool par litre de sang. Il a fini en garde à vue. Son permis de conduire lui a été retiré et sa voiture immobilisée.