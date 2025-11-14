En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Le Havre. Un homme interpellé pour rébellion et un autre pris en charge par la police pour "un état d'ivresse publique manifeste"

Sécurité. Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 décembre, les policiers du Havre sont en patrouille et aperçoivent un véhicule arrêté à la sortie du tunnel Jenner au Havre. Un homme est interpellé et placé en garde à vue pour rébellion.

Publié le 14/11/2025 à 12h04 - Par Justine Carrère
Le Havre. Un homme interpellé pour rébellion et un autre pris en charge par la police pour "un état d'ivresse publique manifeste"
Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 novembre, les policiers sont en patrouille au Havre lorsqu'ils aperçoivent un véhicule arrêté à la sortie d'un tunnel. Ils contrôlent le conducteur et les deux passagers.

Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 novembre, vers 2h30, au Havre, un homme a été interpellé et placé en garde à vue pour rébellion.

Un véhicule arrêté à la sortie d'un tunnel

Cette nuit-là, la police, en patrouille, aperçoit un véhicule arrêté en pleine voie à la sortie du tunnel Jenner du Havre, feux de détresse allumés. A bord se trouvent trois hommes, "dont un passager arrière non attaché", précise une source policière. En voyant les policiers, le conducteur démarre, mais s'arrête peu après, rue du Maréchal Joffre.

Les policiers constatent une forte odeur d'alcool et veulent contrôler le conducteur. Le passager arrière, un homme de 37 ans, tente d'empêcher le test en le giflant et devient "incontrôlable". Des renforts de la police arrivent et l'homme est finalement interpellé et placé en garde à vue pour rébellion.

Le conducteur n'arrive pas à souffler à l'éthylomètre

Selon la police, le conducteur, un homme de 32 ans, n'arrivant pas à souffler à l'éthylomètre après cinq essais, est conduit à l'hôpital pour un prélèvement sanguin. Le troisième passager, qui refusait de donner son identité, est pris en charge par la police municipale "pour un état d'ivresse publique manifeste".

Ce vendredi 14 novembre, les policiers attendent encore les résultats des analyses.

