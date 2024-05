Le Havre. Recel de vol de véhicules, usurpation de plaque d'immatriculation… Deux hommes placés en garde à vue

Une nouvelle affaire dans le quartier de Caucriauville au Havre ? Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai, vers 2h30 du matin, deux hommes âgés de 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol de véhicules, usurpation de plaque d'immatriculation et défaut de permis.

Usurpation de plaque d'immatriculation et recel de vol de véhicules

Cette nuit-là, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont aperçu deux voitures 3008 de Peugeot à Caucriauville au Havre. L'une d'elles a, selon la police, "une portière enfoncée", signe révélateur d'une potentielle trace d'une effraction.

Les policiers ont contrôlé une première voiture rue de Verdun. Après des vérifications, il s'est avéré qu'elle avait été volée et qu'elle avait une fausse plaque d'immatriculation. Le conducteur, un jeune homme âgé de 20 ans, n'a pas le permis de conduire.

Pendant ce temps, le conducteur de la deuxième voiture a fait un demi-tour pour ne pas être contrôlé, et vers 3h du matin, les policiers ont réussi à le retrouver, rue de Verdun également. Il est lui aussi âgé de 20 ans.

Les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol de véhicules, usurpation de plaque d'immatriculation et défaut de permis de conduire. Selon la police, parmi les deux voitures, une appartient à un habitant de la Loire-Atlantique (44) et l'autre est originaire de la région parisienne.