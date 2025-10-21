Dieppe. Il est alcoolisé au volant de la voiture qu'il vient d'acheter

C'est son comportement suspect qui a intrigué les policiers. Lundi 20 octobre vers 2h40, les forces de l'ordre patrouillent à Dieppe. A hauteur de la traverse Colonel Dollard-Ménard, ils repèrent une voiture roulant à vive allure et dégageant une importante fumée noire. Le véhicule est suivi à distance. Cours de Dakar, le conducteur fait des embardées.

1,18 gramme d'alcool par litre de sang

Les policiers procèdent à son contrôle. Il s'agit d'un homme de 28 ans, habitant Dieppe. L'homme est alcoolisé, avec 1,18 gramme d'alcool par litre de sang. La voiture venait d'être achetée, jeudi 9 octobre. Le changement de carte grise n'avait pas encore été fait. Le véhicule a été placé en fourrière.