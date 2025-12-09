Caudebec-lès-Elbeuf. Ivre, il percute une voiture en stationnement en plein centre-ville

C'est la propriétaire de la voiture accidentée qui a prévenu la police.

Lundi 8 décembre vers 21h20, un conducteur percute une voiture en stationnement, rue de la République à Caudebec-lès-Elbeuf. La propriétaire de la voiture accidentée, âgée de 29 ans, était présente dans son logement au moment des faits et a été prévenue par le voisinage. Sa voiture a été percutée par l'arrière, la poussant contre le véhicule de son conjoint.

Il a été placé en garde à vue

La voiture à l'origine du choc était stationnée dans la rue à l'arrivée des policiers. Le chauffeur de 35 ans se tenait debout près de son véhicule. Se plaignant de douleurs aux côtes, les pompiers ont été appelés mais le trentenaire a refusé de se faire examiner par les secours.

Le conducteur était ivre, avec 1,74 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue. Sa voiture a été immobilisée.