Maromme. Ivre, il percute deux voitures dans un rond-point et tente de semer la police

Vendredi 16 janvier vers 19h50, des motards de la police nationale sont en contrôle avenue du Val aux Dames à Maromme. A hauteur du rond-point de l'Europe, ils aperçoivent un conducteur au volant d'un utilitaire qui force le passage en tentant de passer par la droite en montant sur les trottoirs. Dans sa manœuvre, il va percuter deux voitures. L'utilitaire ne s'arrête pas. Les motards vont tenter de le rattraper mais arrivés à sa hauteur, sur la D86, l'homme n'obtempère pas. A force d'insister, le conducteur finira par s'arrêter.

Très fortement alcoolisé

Lors de son contrôle, les policiers constatent immédiatement une forte odeur d'alcool dans l'habitacle. L'homme de 32 ans, habitant Canteleu, sera positif à l'alcool (1,13 gramme d'alcool par litre de sang). Il a été arrêté et placé en garde à vue.