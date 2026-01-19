En ce moment Lemonade Louis TOMLINSON
Maromme. Ivre, il percute deux voitures dans un rond-point et tente de semer la police

Sécurité. Vendredi 16 janvier, un conducteur ivre a percuté deux voitures au niveau d'un rond-point de Maromme. A la vue de la police, l'homme a tenté de fuir. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue.

Publié le 19/01/2026 à 14h09 - Par Gilles Anthoine
Un conducteur ivre percute deux voitures dans un rond-point et refuse de s'arrêter à la demande des policiers. - Martin Patry

Vendredi 16 janvier vers 19h50, des motards de la police nationale sont en contrôle avenue du Val aux Dames à Maromme. A hauteur du rond-point de l'Europe, ils aperçoivent un conducteur au volant d'un utilitaire qui force le passage en tentant de passer par la droite en montant sur les trottoirs. Dans sa manœuvre, il va percuter deux voitures. L'utilitaire ne s'arrête pas. Les motards vont tenter de le rattraper mais arrivés à sa hauteur, sur la D86, l'homme n'obtempère pas. A force d'insister, le conducteur finira par s'arrêter.

Très fortement alcoolisé

Lors de son contrôle, les policiers constatent immédiatement une forte odeur d'alcool dans l'habitacle. L'homme de 32 ans, habitant Canteleu, sera positif à l'alcool (1,13 gramme d'alcool par litre de sang). Il a été arrêté et placé en garde à vue.

