En ce moment End Of Beginning DJO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Municipales 2026. "Ce qui transformera la société, ce sera la lutte !" : Amaury Renauld est tête de liste NPA-R à Rouen

Politique. A 23 ans, Amaury Renauld, étudiant en architecture, conduit la liste du Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire pour les élections municipales à Rouen des 15 et 22 mars 2026.

Publié le 19/01/2026 à 08h40 - Par Pierre Durand-Gratian
Municipales 2026. "Ce qui transformera la société, ce sera la lutte !" : Amaury Renauld est tête de liste NPA-R à Rouen
Amaury Renauld conduit la liste du NPA-R pour les élections municipales 2026 à Rouen. - Pierre Durand-Gratian

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il est à cette heure le benjamin des têtes de liste déclarées pour les élections municipales à Rouen des 15 et 22 mars. Amaury Renauld, 23 ans, est étudiant en architecture et portera les idées du Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire (NPA-R). "On veut proposer, au moment où les gens s'intéressent aux élections, des perspectives de lutte pour les travailleurs, pour les jeunes, qui sont indépendantes de celles du grand patronat et des politiciens à leur service."

"Un moment qui sert à faire de l'agitation politique"

Même s'il est présent sur cette élection, le NPA-R veut avant tout faire entendre des idées révolutionnaires qui proposent un changement complet de système. "On ne veut rien modifier à la marge ou négocier des ajustements avec le capitalisme, on propose une vraie prise de pouvoir par les travailleuses et les travailleurs : une transformation radicale avec un monde qui ne tourne plus pour une minorité d'actionnaires, mais pour l'ensemble de la société", insiste le candidat.

Une transformation qui passe par la lutte, "les grèves les plus massives possibles et les manifestations", juge le candidat, qui utilise malgré tout les élections comme "un moment qui sert à faire de l'agitation politique".

Et si Amaury Renauld ne vise pas le fauteuil de maire, il estime malgré tout qu'il serait utile d'occuper des postes au conseil municipal. "On se sert de ces mandats que l'on a pour continuer à déranger dans les différents conseils ou à l'hémicycle, pour que la voix contre le capitalisme continue d'être portée !"

A Rouen, Amaury Renauld compte notamment alerter sur une crise du logement avec "l'explosion du prix des loyers" et veut réclamer la "réquisition des logements vacants, pour les SDF ou pour les migrants qui arrivent et sont privés de logements".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Municipales 2026. "Ce qui transformera la société, ce sera la lutte !" : Amaury Renauld est tête de liste NPA-R à Rouen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple