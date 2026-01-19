Municipales 2026. "Ce qui transformera la société, ce sera la lutte !" : Amaury Renauld est tête de liste NPA-R à Rouen

Il est à cette heure le benjamin des têtes de liste déclarées pour les élections municipales à Rouen des 15 et 22 mars. Amaury Renauld, 23 ans, est étudiant en architecture et portera les idées du Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire (NPA-R). "On veut proposer, au moment où les gens s'intéressent aux élections, des perspectives de lutte pour les travailleurs, pour les jeunes, qui sont indépendantes de celles du grand patronat et des politiciens à leur service."

"Un moment qui sert à faire de l'agitation politique"

Même s'il est présent sur cette élection, le NPA-R veut avant tout faire entendre des idées révolutionnaires qui proposent un changement complet de système. "On ne veut rien modifier à la marge ou négocier des ajustements avec le capitalisme, on propose une vraie prise de pouvoir par les travailleuses et les travailleurs : une transformation radicale avec un monde qui ne tourne plus pour une minorité d'actionnaires, mais pour l'ensemble de la société", insiste le candidat.

Une transformation qui passe par la lutte, "les grèves les plus massives possibles et les manifestations", juge le candidat, qui utilise malgré tout les élections comme "un moment qui sert à faire de l'agitation politique".

Et si Amaury Renauld ne vise pas le fauteuil de maire, il estime malgré tout qu'il serait utile d'occuper des postes au conseil municipal. "On se sert de ces mandats que l'on a pour continuer à déranger dans les différents conseils ou à l'hémicycle, pour que la voix contre le capitalisme continue d'être portée !"

A Rouen, Amaury Renauld compte notamment alerter sur une crise du logement avec "l'explosion du prix des loyers" et veut réclamer la "réquisition des logements vacants, pour les SDF ou pour les migrants qui arrivent et sont privés de logements".