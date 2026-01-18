Place du commerce en Seine-Maritime. Vêtements de seconde main, mangas et pizzas

A Rouen, trois nouveaux commerces sont à découvrir en ce mois de janvier. Maison Huit réunit huit créatrices en un seul et même lieu. Chez Terra Manga, les fans de ce genre littéraire peuvent aussi y acheter des figurines et chez Brothers Pizza, vous retrouverez des pizzas à pâte fine.
Seconde main, livres et pizzas
La boutique Maison Huit a ouvert en décembre dernier au 106 rue Malpalu à Rouen. On peut acheter sur place des vêtements de seconde main, des bijoux de créateurs normands, etc. La boutique est ouverte le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 11h à 13h puis de 14h à 19h, le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. Au 74 rue d'Amiens, la librairie Terra Manga a ouvert ses portes. On y retrouve plusieurs classiques comme Naruto ou One Piece, mais également des figurines. Enfin, la pizzeria Brothers Pizza a ouvert au 110 rue Saint-Maur près de la gare de Rouen. On y retrouve plusieurs classiques comme celle au jambon et champignons et en dessert, un tiramisu fait maison. Des pâtes à la carbonara et des salades diverses sont aussi à la carte tous les jours sauf le mardi de 18h à 22h.
Maison Huit, ensemble de créateurs
Ce nouvel établissement s'est installé au 106 rue Malpalu à Rouen. Il est ouvert le lundi dès 14h, du mardi au samedi dès 11h et le dimanche dès 10h.
Maison Huit réunit huit créatrices en un seul et même lieu. "Nous mettons en avant le vintage et l'artisanat", explique Maëlle Hédouin, créatrice d'Orlando. Vous retrouverez "une sélection haut de gamme et luxe" de vêtements, accessoires de seconde main et maroquinerie.
La nouvelle librairie Terra Manga
Elle a ouvert ses portes au 74 rue d'Amiens à Rouen dans le quartier des antiquaires. Cette librairie est ouverte du mardi au samedi toute la journée de 10h à 19h.
"C'est une boutique spécialisée dans les mangas et produits dérivés", explique Thomas Moulin, gérant de Terra Manga. Naruto ou One Piece sont à retrouver dans les rayons aux côtés de coussins et accessoires de cosplay pour incarner un personnage. Des figurines sont aussi en vente.
Brothers Pizza, nouvelle pizzeria
Elle a ouvert ses portes près de la gare au 110 rue Saint-Maur à Rouen. Les clients y sont accueillis tous les jours de la semaine sauf le mercredi de 18h à 22h.
Brothers Pizza, c'est l'histoire d'une fratrie : Adrien François, Maxime François et Grégory François. "C'est un projet commun entre frères", explique Adrien François. "On propose des pizzas classiques avec une pâte fine", précise-t-il. On retrouve la Quatre fromages, la Burrata, etc.
