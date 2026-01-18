Place du commerce en Seine-Maritime. Vêtements de seconde main, mangas et pizzas

A Rouen, trois nouveaux commerces sont à découvrir en ce mois de janvier. Maison Huit réunit huit créatrices en un seul et même lieu. Chez Terra Manga, les fans de ce genre littéraire peuvent aussi y acheter des figurines et chez Brothers Pizza, vous retrouverez des pizzas à pâte fine.

Seconde main, livres et pizzas

La boutique Maison Huit a ouvert en décembre dernier au 106 rue Malpalu à Rouen. On peut acheter sur place des vêtements de seconde main, des bijoux de créateurs normands, etc. La boutique est ouverte le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 11h à 13h puis de 14h à 19h, le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. Au 74 rue d'Amiens, la librairie Terra Manga a ouvert ses portes. On y retrouve plusieurs classiques comme Naruto ou One Piece, mais également des figurines. Enfin, la pizzeria Brothers Pizza a ouvert au 110 rue Saint-Maur près de la gare de Rouen. On y retrouve plusieurs classiques comme celle au jambon et champignons et en dessert, un tiramisu fait maison. Des pâtes à la carbonara et des salades diverses sont aussi à la carte tous les jours sauf le mardi de 18h à 22h.