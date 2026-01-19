Caen. Pourquoi Bruno Retailleau est-il attendu vendredi ?

Bruno Retailleau pose ses valises dans le Calvados vendredi 23 janvier. L'ancien ministre de l'Intérieur se rend dans le département avec sa casquette de président des Républicains. Il visitera d'abord l'usine de la Coopérative agricole linière du nord de Caen, située à Saint-Manvieu-Norrey, à l'ouest de Caen. Il doit y rencontrer les salariés et les agriculteurs pour échanger avec eux. Ensuite, celui qui a retrouvé son siège de sénateur après son départ du gouvernement participera aux vœux de la fédération LR du Calvados au Centre de Congrès. Il pourrait y croiser Cédric Nouvelot, vice-président du Département du Calvados et conseiller régional, qu'il vient de nommer secrétaire national à l'industrie des Républicains.