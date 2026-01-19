En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Le Havre. Le porte-hélicoptères Mistral attendu pour les 400 ans de la Marine nationale

Sécurité. Le porte-hélicoptères amphibie Mistral sera au Havre, samedi 28 et dimanche 29 mars, à l'occasion des 400 ans de la Marine nationale.

Publié le 19/01/2026 à 11h38 - Par Célia Caradec
Le porte-hélicoptères Mistral reviendra en 2026 au Havre. - Marine Nationale

Cette année 2026 marque l'anniversaire des 400 ans de la Marine nationale. A cette occasion, plusieurs événements seront organisés sur toute la façade maritime, et notamment en Manche et Mer du Nord.

Le programme se précisera dans les prochains mois, mais on sait déjà qu'au Havre, c'est le porte-hélicoptères amphibie Mistral qui sera en escale pour célébrer cet anniversaire, samedi 28 et dimanche 29 mars. Une unité qui devrait, à cette occasion, ouvrir ses portes au public, lors d'un événement intitulé "La Marine recrute".

Le Havre, ville marraine

Le Mistral est particulièrement lié au Havre, qui est sa ville marraine. Appelé à sécuriser les cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement, il était venu au mouillage en 2024, au large de la cité océane. Il avait également navigué au large du Havre en juillet dernier, accueillant à bord le maire Edouard Philippe ainsi que Benoît de Guilbert, préfet maritime et ancien commandant du Mistral.

D'une longueur de près de 200 mètres, ce bâtiment de la Marine nationale dispose notamment d'une plateforme pouvant accueillir 16 hélicoptères. Basé à Toulon, dans le Var, il peut embarquer des véhicules, des troupes, du matériel militaire et comprend également un hôpital de près de 70 lits et deux blocs opératoires. De quoi déployer des forces ou porter assistance dans les eaux internationales.

A Rouen, c'est la frégate multimission Normandie qui est attendue en 2026, à l'occasion de cet anniversaire.

