Le Havre. Le Mistral en escale dans le cadre des commémorations du D-Day

Présent pour les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, Le Mistral fera escale au Havre vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin.

C'est un porte-hélicoptères amphibie de la Marine nationale. Le groupe amphibie est constitué de trois porte-hélicoptères : Tonnerre, Dixmude et Mistral. Il embarque un détachement de la Flottille amphibie ainsi que des éléments de l'armée de Terre et de l'armée de l'Air : des hélicoptères de combat, des véhicules, du matériel et des troupes.

Visite du navire

Le Havre est ville marraine du navire depuis le 15 novembre 2009. Il ouvrira exceptionnellement ses portes. Le grand public aura la possibilité d'aller à la rencontre de l'équipage et de visiter le bateau. Le Mistral sera amarré au quai Roger Meunier (au Terminal croisière). La visite grand public, gratuite, est prévue samedi 8 juin de 9h à 17h.