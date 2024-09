Manche et Mer du Nord. La découverte d'un "littoral qui est absolument magnifique" pour le nouveau préfet maritime, Benoît de Guibert

Le chef d'Etat-Major de la Marine nationale, l'Amiral Nicolas Vaujour, et le secrétaire général de la Mer, Didier Lallement, étaient à Cherbourg, jeudi 29 août. Ils sont venus pour la prise de commandement officiel du nouveau préfet maritime de la Manche et la Mer du Nord, le vice-amiral d'escadre Benoît de Guibert. Il a la tâche de mettre en place la politique de l'Etat en mer, de commander la zone militaire de la Manche et la Mer du Nord, entre le Mont-Saint-Michel et la frontière belge.

La Normandie à découvrir

S'il est né à Bourgoin-Jallieu en Isère en 1971, le vice-amiral d'escadre a des racines bretonnes. Ses commandements l'ont emmené à Djibouti, en Martinique et à Toulon, mais aussi à Paris, où son dernier poste était secrétaire général adjoint de la Mer. Sa présence à Cherbourg va donc lui permettre de découvrir la région. "J'ai toujours considéré, moi qui suis un marin, que naviguer dans la Manche et la Mer du Nord, c'était une très bonne école de la mer", assure-t-il, connaissant les courants et les marées des côtes normandes. Il ajoute : "Je découvre un littoral qui est absolument magnifique, que je trouve très préservé et qui est fréquenté par des gens qui me semblent très concernés par le fait maritime." Il se dit ravi de venir travailler le long de la façade maritime.