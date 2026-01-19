Près de Mayenne. Le corps sans vie d'une femme découvert dans la rivière

Macabre découverte ce lundi 19 janvier en Mayenne. Sapeurs-pompiers et gendarmes étaient déployés dans la matinée sur le chemin de halage à hauteur de Moulay. Le corps sans vie d'une femme a été découvert flottant dans la Mayenne.

"Une enquête a été ouverte"

"Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie", précise la procureure de Laval. Une autopsie va également être réalisée par l'institut médico-légal d'Angers afin de déterminer les circonstances du décès et identifier le corps.