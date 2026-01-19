En ce moment I NEED YOUR LOVE CALVIN HARRIS
Près de Mayenne. Le corps sans vie d'une femme découvert dans la rivière

Sécurité. Les pompiers ont découvert le corps d'une femme flottant dans la Mayenne, à Moulay, lundi 19 janvier.

Publié le 19/01/2026 à 15h21 - Par Simon Lebaron
La gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont découvert un corps sans vie flottant dans la Mayenne, à hauteur de Moulay. - Illustration

Macabre découverte ce lundi 19 janvier en Mayenne. Sapeurs-pompiers et gendarmes étaient déployés dans la matinée sur le chemin de halage à hauteur de Moulay. Le corps sans vie d'une femme a été découvert flottant dans la Mayenne.

"Une enquête a été ouverte"

"Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie", précise la procureure de Laval. Une autopsie va également être réalisée par l'institut médico-légal d'Angers afin de déterminer les circonstances du décès et identifier le corps.

