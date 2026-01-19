Manche. Cette piscine du Cotentin ferme deux semaines à cause de la tempête Goretti

La tempête Goretti fait encore parler d'elle. La piscine de Colignon, située à l'est de Tourlaville (Cherbourg) ferme ses portes pendant deux semaines, jusqu'au vendredi 30 janvier inclus. Des travaux sont nécessaires pour réparer les dégâts de la tempête Goretti. Les équipes municipales vont aussi effectuer des tâches prévues pour la fermeture technique, d'abord prévue en mars. Ils vont en parallèle vidanger et nettoyer complètement les bassins.

"Des transferts vers les autres piscines de la ville"

Les agents vont aussi remplacer des carrelages dans le bassin ludique et des éclairages dans le bassin principal. "Pendant ces deux semaines, les cours destinés aux écoles primaires ainsi qu'aux clubs pourront être assurés grâce à des transferts vers les autres piscines de la ville", précise la mairie.