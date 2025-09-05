Handball. Début de saison de Proligue et des ambitions pour la JS Cherbourg

Les joueurs de la JS Cherbourg retrouvent la Proligue contre Besançon, vendredi 5 septembre. Ce premier match, à domicile dans le chaudron de la salle Jean Jaurès, va lancer la nouvelle saison. Le club a des ambitions assumées de vouloir atteindre l'élite du handball : la Starligue.

"Pour cette saison, on est ambitieux sans être prétentieux. On veut monter. L'année prochaine, l'année d'après ou l'année d'après, mais il faut que la JS Cherbourg fréquente un jour le plus haut niveau", assume Vincent Ferey, le président du club. Il ajoute : "Le département, le Cotentin a besoin d'un sport de haut niveau avec le développement économique qu'il y a et pour les années à venir."

Penser le développement économique

Pour y parvenir, il a misé sur une stabilité de ses équipes et sur la formation. Il a aussi fait des choix pour s'entourer des personnes compétentes au sein de la direction. "Si la JS Cherbourg doit monter un jour, elle va monter en équipe. C'est la force de ce club-là, c'est un collectif qui se met en place", explique le président. Le développement économique du club aussi est bien pensé. "On ne dépensera pas ce qu'on n'a pas. Financièrement, on est stable. C'est mon rôle, c'est ma responsabilité. Et quand on prend des décisions, c'est parce qu'on a les moyens et qu'on ne fera pas n'importe quoi", affirme-t-il aussi. Il développe aussi les partenariats avec les autres entreprises du secteur.