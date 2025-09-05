En ce moment Domino Jessie J
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Handball. Début de saison de Proligue et des ambitions pour la JS Cherbourg

Sport. Le club de handball de la JS Cherbourg retrouve la Proligue, vendredi 5 septembre. Le président Vincent Ferey assume son ambition : vouloir grimper en division supérieure.

Publié le 05/09/2025 à 07h00 - Par Thibault Lecoq
Handball. Début de saison de Proligue et des ambitions pour la JS Cherbourg
Vincent Ferey, président de la JS Cherbourg, assume son ambition pour le club pour la reprise de la Proligue, vendredi 5 septembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les joueurs de la JS Cherbourg retrouvent la Proligue contre Besançon, vendredi 5 septembre. Ce premier match, à domicile dans le chaudron de la salle Jean Jaurès, va lancer la nouvelle saison. Le club a des ambitions assumées de vouloir atteindre l'élite du handball : la Starligue.

"Pour cette saison, on est ambitieux sans être prétentieux. On veut monter. L'année prochaine, l'année d'après ou l'année d'après, mais il faut que la JS Cherbourg fréquente un jour le plus haut niveau", assume Vincent Ferey, le président du club. Il ajoute : "Le département, le Cotentin a besoin d'un sport de haut niveau avec le développement économique qu'il y a et pour les années à venir."

Penser le développement économique

Pour y parvenir, il a misé sur une stabilité de ses équipes et sur la formation. Il a aussi fait des choix pour s'entourer des personnes compétentes au sein de la direction. "Si la JS Cherbourg doit monter un jour, elle va monter en équipe. C'est la force de ce club-là, c'est un collectif qui se met en place", explique le président. Le développement économique du club aussi est bien pensé. "On ne dépensera pas ce qu'on n'a pas. Financièrement, on est stable. C'est mon rôle, c'est ma responsabilité. Et quand on prend des décisions, c'est parce qu'on a les moyens et qu'on ne fera pas n'importe quoi", affirme-t-il aussi. Il développe aussi les partenariats avec les autres entreprises du secteur.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Handball. Début de saison de Proligue et des ambitions pour la JS Cherbourg
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple