Loisir. La Semaine de la Découverte transforme Cabourg en terrain de jeu

Loisir. La Ville et l'office de tourisme de Cabourg proposent une cinquantaine d'activités aux jeunes pour occuper leur temps libre.

Publié le 21/10/2025 à 16h00
Détente, partage, créativité et convivialité sont au programme de La Semaine de la Découverte à Cabourg, du 22 octobre au 1er novembre. - Office de tourisme de Cabourg

Du 22 octobre au 1er novembre, la Ville et l'office de tourisme de Cabourg renouvellent La Semaine de la Découverte au sein de la Villa du Temps retrouvé. Les enfants et adolescents âgés de 1 à 16 ans trouveront de quoi s'occuper pendant les vacances scolaires. "Avec 54 activités réparties sur plus de 100 créneaux, La Semaine de la Découverte transforme Cabourg en un véritable terrain d'exploration. L'objectif est de faire vivre des expériences variées, entre nature, culture, créations manuelles et sport", glisse ainsi Louise Bougault, directrice de l'office de tourisme de Cabourg.

Des activités pour tous

Cette édition 2025 propose des nouveautés, comme les ateliers bijoux, fleurs pressées, poterie, broderie, peinture céramique, art floral, fabrication de nœuds marins, construction de cerf-volant, sans oublier les activités numériques et scientifiques et bien d'autres programmes interactifs. Parmi ce florilège d'activités, les enfants auront l'occasion, le 24 octobre, de découvrir la visite ludique intitulée "Sur les traces de Louis Pasteur". L'occasion de découvrir les secrets des recherches du fascinant scientifique, et ses incroyables découvertes à l'aide de mini-jeux. Le lendemain, une sortie dans les dunes, balade ludique afin d'observer la flore, est organisée. Il n'y a pas d'âge pour comprendre cet écosystème unique.

Char à voile, pâtisserie et défilé

Autre activité nature et sportive, du char à voile, le 28 octobre ! Les jeunes devront se laisser porter par le vent, tout en maîtrisant la voile afin de garder la bonne trajectoire. Et comme le sport, ça creuse, l'atelier pâtisserie est proposé le 23 et le 30 octobre, par le chef de La Calypso. Au menu une recette sucrée, simple et délicieuse.

Enfin, tous sont conviés au grand défilé du 31 octobre, promettant une ambiance festive et conviviale. A 16h, la déambulation s'élance de l'hôtel de Ville. Auparavant, une séance maquillage est organisée. Une fois le tour effectué, un goûter est proposé pour les enfants jusqu'à 12 ans.

Pratique. 6€ l'activité pour les moins de 12 ans, et 7€ dès 13 ans. Gratuit pour les accompagnateurs. Réservation auprès de l'office de tourisme. Programme sur www.cabourg.fr.

