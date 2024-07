[Vidéo] Cherbourg. Futur Palais des sports : la démolition du complexe Chantereyne a débuté

Etape importante pour le futur Palais des sports ! Les travaux de démolition du complexe sportif Chantereyne à Cherbourg ont débuté lundi 29 juillet. Avant sa destruction, la structure avait été entièrement désamiantée. Pour rappel, le complexe construit en 1975 ne répondait plus aux normes de sécurité et nécessitait une réhabilitation de plus grande envergure, d'où l'idée d'une démolition-reconstruction.

Bientôt un Palais des sports

Deux bâtiments seront créés à Chantereyne, l'un est destiné à la pratique du judo et de la danse, et à des locaux pour le service des sports, livré pour fin 2025 - début 2026, l'autre est donc la partie "Palais des sports" attendue pour la rentrée 2026. Ce nouvel équipement prévoit, entre autres, une salle de handball pour la JS Cherbourg pouvant accueillir environ 3 400 personnes contre 2 200 avec l'équipement actuel, et plus de 1 000 spectateurs pour le basket avec l'US La Glacerie. Une salle polyvalente sera aussi créée.

Une fois la démolition du complexe terminée, les ouvriers travailleront sur le renforcement et le nivellement du sol.