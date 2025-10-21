Caen. 90 000 euros récoltés pour la recherche contre le cancer lors de la course La Rochambelle

L'édition 2025 de La Rochambelle a vu 10 000 participantes débouler dans les rues de Caen. Un événement caritatif qui va permettre à des projets de voir le jour, en association avec le centre François Baclesse. L'organisation a remis, ce mardi 21 octobre, un chèque de 90 000 euros à l'établissement cancérologique caennais. L'événement rend hommage depuis 2002 aux infirmières de guerre Jacqueline Fournier (Jacotte) et Gabrielle Demay (Crapette), toutes deux rattachées à l'unité des "Rochambeaux" lors de la Seconde Guerre mondiale.

90 000 euros récoltés…

Un peu plus de 75% de la somme totale vient de l'inscription des 10 000 participantes à La Rochambelle. Le reste provient de dons externes à l'événement, mais aussi de gestes écoresponsables comme le fait de renoncer à son maillot ou sa médaille lors des épreuves du semi ou du marathon. Cette part servant à acheter les médailles et les maillots est donc reversée en dons à la cagnotte totale. "C'est un énorme témoin de solidarité", selon le professeur Roman Rouzier, directeur général du centre Baclesse. Ce montant est le plus élevé depuis les années COVID, qui ont obligé l'organisation à diminuer le nombre de participantes, pour des raisons de sécurité. "L'événement a trouvé son rythme de croisière", ajoute le directeur général de l'établissement cancérologique, bien que 52 000 euros aient été récoltés l'année dernière.

... pour soutenir 6 projets

Une somme significative qui sera au service de 6 projets pour la recherche contre le cancer, et notamment celui du sein. "Certains iront loin, et pourront même être présentés à l'international", espère le professeur Roman Rouzier. Parmi ces projets, certains se focalisent sur les troubles cognitifs après le traitement, afin de les limiter. D'autres se concentrent sur la socioesthétique, en redonnant confiance aux patients à travers l'estime de soi. Enfin, un projet intégrera l'intelligence artificielle comme soin de support, grâce à une immersion destinée à favoriser l'apaisement.

"Depuis 2006, c'est 22 projets qui ont été soutenus par La Rochambelle", se réjouit Nicolas Hassane, directeur de l'événement. Cette année est particulière, car "seulement" un ou deux sont habituellement financés, selon le montant final. "Cela ne veut pas dire que ces projets sont moins importants", souligne le directeur de La Rochambelle.

Et la suite ?

Pour 2026, La Rochambelle espère battre des records : "On essaie d'aller toujours plus loin", explique Nicolas Hassane. Même si les inscriptions seront toujours plafonnées à 10 000 participantes, l'organisation compte bien dépasser le cap symbolique des 100 000 euros. D'autant plus qu'on fêtera, l'année prochaine, les 20 ans de la Rochambelle, sous ce format caritatif. De quoi élever encore le montant total de 1,6 million d'euros, récolté depuis 2006. Début des inscriptions le 12 novembre 2025 sur larochambelle.fr.