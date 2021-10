Cancer : les chirurgiens de Baclesse ont désormais trois bras

C'est désormais chose faite avec l'arrivée d'un robot chirurgical de dernière génération qui révolutionne les chirurgies pelvienne, du rein, bilio-pancréatique, thoracique, de la tête et du cou. Déjà 17 patients ont été opérés en un mois depuis le 7 mars. Et 300 patients devraient en bénéficier chaque année.

"Cette machine présente de nombreux avantages pour les malades", explique Hubert Crouet, l'un des six chirurgiens formés jusqu'à présent à Caen. "Les cicatrices sont plus petites, les douleurs post-opératoires moindres, la récupération plus rapide, les risques de complications ou d'infections réduits, tout comme la durée d'hospitalisation".

De nombreux avantages

Les patients ne sont pas les seuls à y gagner. Les médecins, qui contrôlent leurs outils à base d'une console, le sont aussi. "Nos gestes sont plus précis qu'avec les techniques utilisées jusqu'à présent, puisque nous contrôlons désormais nous-mêmes la caméra", assure Jean-Pierre Ramé, chirurgien. Lors de l'opération, le spécialiste plonge la tête dans un casque, incrusté dans l'appareil, qui lui permet de grossir jusqu'à douze fois la zone observée. Sans oublier les trois bras-outils qui sont inéluctablement plus performants que deux membres humains. "L'ergonomie est naturelle et la concentration est facilitée", estime Hubert Crouet, d'autant que la machine réalise elle-même une série de contrôles pour sécuriser l'opération.

Retard en partie comblé

Avec ce robot, le centre François Baclesse rattrape une partie de son retard en matière d'équipements de pointe. Environ 2,4 millions d'euros ont été investis dans cet appareil, participant aux 14 millions débloqués ces trois dernières années pour moderniser le site. De quoi retenir notamment de jeunes chirurgiens dans la région.

Crédit photo : Virginié Meigné

Audio : Hubert Crouet, chirurgien à Baclesse, présente les avantages de ce robot