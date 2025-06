Caen. Pigeon normand voyageur et chantilly de camembert : un dîner d'exception pour financer le futur bâtiment de recherche contre le cancer du centre Baclesse

Conséquence du vieillissement de la population, il y a de plus en plus de cancers à traiter en Normandie. Le centre régional François Baclesse, situé à Caen, en est le premier témoin. Et puisque "c'est bien de guérir les cancers", mais "qu'il faut faire de la recherche", le centre qui fête son centenaire souhaite se doter d'un nouveau bâtiment dédié à la recherche. "Nos chercheurs sont actuellement trop à l'étroit", justifie le professeur Roman Rouzier, directeur général.

Quel est le projet ?

Grâce à une passerelle le connectant au bâtiment principal, ce nouveau site doit accueillir les unités de recherches diverses du centre, en passant de la biologie moléculaire à la prise en charge d'après cancer. Le site possédera une pharmacie hospitalière de dernière génération, mais aussi "le LBCG (Laboratoire de biologie et de génétique du cancer), premier laboratoire de France pour le diagnostic des prédispositions génétiques aux cancers du sein et de l'ovaire" ou encore "l'unité PLATON, service clé du centre pour la recherche translationnelle et le transfert rapide des découvertes vers les soins".

Le Pr Roman Rouzier Impossible de lire le son.

Le début de la construction de ce bâtiment est prévu en 2029 ou 2030. Il devrait coûter environ 25 millions d'euros, dont le financement est déjà connu : un quart d'emprunt, un quart issu des legs et dons que reçoit le centre, un quart de fonds propres, et un quart de financement avec des subventions. Alors pour trouver une partie de l'argent nécessaire, le centre François Baclesse organise une soirée d'exception dans les salons de la préfecture le 19 juin.

Un repas gourmand, de la musique, et une vente aux enchères

Pendant ce dîner, jusqu'à 160 personnes pourront se délecter d'un repas concocté par 13 chefs cuisiniers, bien souvent en duo, "un travail d'équipe, comme la recherche", tout en écoutant la soprano caennaise Sabine Devieilhe, plusieurs fois primée aux Victoires de la musique classique. Dans le même temps, Régis Bailleul, commissaire-priseur de l'hôtel des ventes de Bayeux, vendra des œuvres de l'artiste Désiré Darthenay, léguées au centre.

Découvrez le menu :

• Mise en bouche : Le melon titillé en texture, par Benoit Guillaumin (Aux Casseroles Qui Chantent & La Table des Matières) et Anthony Valette (L'As de Trèfle.)

• Entrée : Asperges vertes, langoustine nacrée et son sabayon aux algues, huile de Cameline, par Anthony Caillot (A Contre Sens) & Gilles Poudras (L'Echoppe by chef Poudras.)

• Poisson : Lieu jaune des côtes normandes, lentin du chêne, pilaf aux légumes printaniers, soja, par Freddy Pommier (Pas de Fraise à Noël) & Franck Quinton (Le Manoir du Lys.)

• Viande : Itinéraire épicé d'un pigeon normand voyageur par Olivier Briand (Le Ty Gibus Caen) & Miguel Sanches (Préfecture du Calvados.)

• Fromage : Chantilly de camembert, gel au pommeau et popcorn sarrasin avec ses herbes folles par Stéphane Carbone (Le Stéphane Carbone & L'Espérance) & Olivier Barbarin (MAGMA.)

• Dessert : Mousse à la noisette accompagnée de son croustillant praliné et de son insert crème anglaise. L'ensemble dans son enrobage chocolat velours par Julien Joly (Julien Joly Pâtisserie) & Stéphane Pugnat (Le Dauphin.)

• Café et mignardises : Sablé crumble à la farine de pommes, pâte de caramel à la fleur de sel, choux craquelin et son riz au lait à la cannelle. Pommes tombées au beurre et miel par Anthony Geslin (Poppa petits gâteaux.)

La table pour 10 personnes coûte 5 000€, avec un montant qui peut être défiscalisé. Le centre François Baclesse espère obtenir environ 50 000€ à l'issue de la soirée.