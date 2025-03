[Photos] Caen. Le centre Baclesse investit sur l'intelligence artificielle pour le futur du traitement du cancer

Cette workstation doit permettre d'accélérer l'innovation au centre François Baclesse.

Cette workstation vient garnir le pôle intelligence artificielle du centre François Baclesse. Son responsable Aurélien Corroyer-Dulmont y voit d'abord un intérêt de formation. "On a des professionnels de santé qui voient l'arrivée de l'IA dans leurs domaines, et qui veulent se former. On peut aussi a contrario former des informaticiens au domaine de la santé."

"Un outil supplémentaire"

L'objectif de cette workstation est de créer, puis de tester, en interne des algorithmes capables d'entrer dans la routine d'utilisation des professionnels. "Il faut voir l'IA de demain comme un outil supplémentaire, poursuit avec entrain Aurélien Corroyer-Dulmont. Pour améliorer la prise en charge, en terme de gain de temps oui, mais surtout pour capter des informations qu'un humain ne capterait potentiellement pas. Elle pourrait ensuite agréger toutes ses informations pour être plus précis dans la prise en charge du patient. On appelle ça de la médecine personnalisée. On va essayer de donner un traitement personnalisé à chaque patient, et l'IA pourrait nous aider à le faire."