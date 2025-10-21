En ce moment Instant crush DAFT PUNK
Manche. Le festival Saints Sauveurs du Rock revient pour une 17ᵉ édition

Loisir. Ce samedi 25 octobre 2025, la petite commune de Saint-Sauveur-Lendelin, dans le centre-Manche, va vibrer au son des guitares pour une nouvelle édition des Saints Sauveurs du Rock.

Publié le 21/10/2025 à 15h15 - Par Kevin

Le festival Saints Sauveurs du Rock revient pour une 17ème édition samedi 25 octobre 2025. - Facebook - Saints Sauveurs du Rock

Le festival Saints Sauveurs du Rock fête sa 17e édition samedi 25 octobre. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de rock.

Chaque année, l'équipe peut compter sur son expérience et sur la réputation grandissante de l'événement pour attirer de nombreux artistes : des dizaines de groupes postulent tous les ans dans l'espoir de monter sur la scène du festival de Saint-Sauveur-Lendelin, le temps d'une soirée.

Pour cette édition 2025, le public retrouvera de grands noms de la scène rock actuelle, comme Madam ou KO KO MO, mais aussi de jeunes talents à découvrir. Une version spéciale, Les Kids du Rock, permettra également aux plus jeunes de s'initier à l'ambiance du festival, avec des animations adaptées.

Les billets sont disponibles dès maintenant, et toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet du festival Saints Sauveurs du Rock.

Julien Lavalo le président des Saints Sauveurs du Rock, nous présente cette édition 2025 du festival :

Saints-Sauveurs du Rock


