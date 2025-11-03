Musique. Les Rendez-vous soniques 2025 : la musique s'invite à Saint-Lô

La 16e édition du festival Les Rendez-vous soniques se déroulera du 6 au 10 novembre 2025 à Saint-Lô, dans la Manche. Organisé par le Normandy, ce rendez-vous annuel met à l'honneur les musiques actuelles et la richesse de la scène française.

Au programme cette année : une quarantaine d'artistes, allant des talents émergents aux chanteurs confirmés, qui se produiront dans cinq lieux à taille humaine au cœur de la ville. Parmi eux, vous pourrez retrouver Thomas Dutronc, Yoa, Barbara Pravi ou Naive New Beaters, pour des concerts qui promettent énergie et émotions.

Le festival est une belle occasion de découvrir de nouveaux univers musicaux, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Réservez dès maintenant vos billets pour ne rien manquer de cette édition unique !

Nicolas d'Aprigny, le programmateur du festival, nous en dit plus sur Les Rendez-vous soniques :