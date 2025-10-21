En ce moment Instant crush DAFT PUNK
[Photos] Rouen. Bientôt la fin des travaux du pont Guillaume le Conquérant ?

Société. L'accident remonte au 24 décembre 2023, le pilote d'une péniche a oublié de replier sa grue qui est restée accrochée au pont Guillaume le Conquérant. Le 28 juillet 2025, les travaux de réhabilitation ont été lancés. Où en sont-ils aujourd'hui ?

Publié le 21/10/2025 à 16h41 - Par Justine Carrère
Fabien Chiaramonte est responsable travaux de l'agence de Rouen pour Bouygues Travaux Publics Régions France. Il a travaillé sur le chantier du pont Guillaume le Conquérant de Rouen.

Souvenez-vous, une péniche a perdu sa grue en passant sous le pont Guillaume le Conquérant de Rouen, dimanche 24 décembre 2023. Le pilote du bateau a oublié de replier sa grue, qui est restée accrochée à l'édifice. En janvier 2024, l'analyse de la structure du pont à la suite de l'accident a conduit à fermer une partie de la piste cyclable et du trottoir côté est du pont, sur une longueur d'environ 200 mètres. Depuis, des travaux ont été engagés. En ce 21 octobre 2025, où en sont-ils ?

• A lire aussi. Travaux. Le pont Guillaume-le-Conquérant fermé la nuit jusqu'au 2 octobre

"On arrive à un moment important des travaux"

"Lors des quatre derniers mois de travaux, nous avons procédé à la découpe des parties accidentées d'ouvrage", explique Fabien Chiaramonte, responsable travaux de l'agence de Rouen pour Bouygues Travaux Publics Régions France. "On a remplacé les taules accidentées par des neuves en procédant à une opération en six étapes", poursuit-il. Ces travaux ont été achevés en soudure la semaine du 13 octobre.

Les travaux du pont Guillaume le Conquérant se poursuivent encore.Les travaux du pont Guillaume le Conquérant se poursuivent encore.

"On arrive à un moment important des travaux, la peinture, pour traiter l'oxydation dans la durée", explique Vincent Perrot, directeur général adjoint à la métropole Rouen Normandie et chargé des espaces publics et des ouvrages. "Nous sommes en phase de finition donc l'étape à venir, c'est de charger le pont avec des poids lourds pour tester sa résistance et s'assurer que les réparations qui ont été faites répondent aux obligations réglementaires", ajoute-t-il. Cette opération est prévue la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre.

L'une des dernières phases des travaux du pont Guillaume le Conquérant de Rouen a été de repeindre une partie de l'ouvrage pour traiter l'oxydation dans la durée.L'une des dernières phases des travaux du pont Guillaume le Conquérant de Rouen a été de repeindre une partie de l'ouvrage pour traiter l'oxydation dans la durée.

Qui va payer ?

D'ici fin novembre si tout va bien, le pont "sera totalement remis à la circulation", indique Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie. Au-delà des travaux, la question qui se pose aujourd'hui c'est qui devra les payer ? En juillet 2025, la Métropole devrait engager les procédures d'assurance pour le remboursement des frais de réparation et ainsi engager la responsabilité du propriétaire de la péniche, auteur de l'accident. Aujourd'hui, "c'est un débat d'assureur et d'experts. L'ordre de grandeur, c'est 1 million d'euros donc c'est un enjeu. On fera tout pour que le responsable soit celui qui paye via son assurance", explique Nicolas Mayer-Rossignol. "Pour l'instant, nous avons avancé les frais pour faire avancer le chantier mais on ne lâche pas l'affaire", conclut-il.

Galerie photos
