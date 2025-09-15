En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Travaux. Le pont Guillaume-le-Conquérant fermé la nuit jusqu'au 2 octobre

Mobilité. Du lundi 15 septembre au 2 octobre, le pont Guillaume-le Conquérant à Rouen sera totalement fermé à la circulation de 21h à 5h du matin, en raison des travaux de soudure nocturne qui y sont réalisés.

Publié le 15/09/2025 à 11h06 - Par Margaux Fresnais
Travaux. Le pont Guillaume-le-Conquérant fermé la nuit jusqu'au 2 octobre
Le pont Guillaume-le-Conquérant, à Rouen, fait l'objet de travaux de réhabilitation depuis le 28 juillet 2025.

Jusqu'au 2 octobre, le pont Guillaume-le-Conquérant à Rouen sera totalement fermé à la circulation de 21h à 5h du matin, excepté le samedi et le dimanche soir, soit pendant 13 nuits. Cela est dû aux travaux de consolidation nécessaires pour effectuer les soudures de réparation du pont. Une déviation par le pont Jeanne-d'Arc est mise en place. Pour la ligne T4, les arrêts de la CAF à Belges ne seront pas desservis entre 20h et 6h du matin. Pour rappel, le 24 décembre 2023, la grue d'une péniche s'était encastrée dans le pont Guillaume-le-Conquérant. Depuis le 28 juillet, les travaux ont été entrepris pour la remise en état du pont.

Le chantier doit s'achever d'ici la fin novembre.

