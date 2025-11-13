Rouen. Le pont Guillaume-le-Conquérant rouvre vendredi "sauf imprévu"

C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. La Métropole Rouen Normandie a annoncé ce jeudi 13 novembre qu'à la suite "des travaux de réparation du pont Guillaume-le-Conquérant et desx résultats concluants du test de charge de la nuit du 23 octobre dernier, la circulation sera, sauf imprévu de dernière minute, totalement rétablie sur le pont" vendredi 14 novembre au matin, soit avec 10 jours d'avance.

Des tests réalisés pour vérifier la résistance du pont

Le 24 décembre 2023, le pilote d'une péniche a oublié de replier sa grue, endommageant le pont Guillaume-le-Conquérant. Les travaux de réparation ont commencé le 28 juillet et dans la nuit du 23 au 24 octobre dernier, des tests de résistance ont été réalisés avec des poids lourds pour vérifier sa résistance et s'assurer que les réparations qui ont été faites répondent aux obligations réglementaires. La métropole de Rouen confirme désormais la réouverture du pont.