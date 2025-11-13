En ce moment Where is the love Black Eyed Peas
Rouen. Le pont Guillaume-le-Conquérant rouvre vendredi "sauf imprévu"

Société. Le 28 juillet dernier, des travaux de réhabilitation ont débuté sur le pont Guillaume-le-Conquérant, à la suite d'un accident survenu lorsqu'un pilote de péniche a oublié de replier sa grue. L'ouverture du pont est prévue pour vendredi 14 novembre.

Publié le 13/11/2025 à 18h35, mis à jour le 13/11/2025 à 18h36 - Par Justine Carrère
Après des travaux de réhabilitation engagés à la suite d'un accident avec la grue d'une péniche, le pont Guillaume le Conquérant de Rouen rouvre vendredi 14 novembre. - Justine Carrère

C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. La Métropole Rouen Normandie a annoncé ce jeudi 13 novembre qu'à la suite "des travaux de réparation du pont Guillaume-le-Conquérant et desx résultats concluants du test de charge de la nuit du 23 octobre dernier, la circulation sera, sauf imprévu de dernière minute, totalement rétablie sur le pont" vendredi 14 novembre au matin, soit avec 10 jours d'avance.

• A lire aussi. [Photos] Rouen. Bientôt la fin des travaux du pont Guillaume-le-Conquérant ?

Des tests réalisés pour vérifier la résistance du pont

Le 24 décembre 2023, le pilote d'une péniche a oublié de replier sa grue, endommageant le pont Guillaume-le-Conquérant. Les travaux de réparation ont commencé le 28 juillet et dans la nuit du 23 au 24 octobre dernier, des tests de résistance ont été réalisés avec des poids lourds pour vérifier sa résistance et s'assurer que les réparations qui ont été faites répondent aux obligations réglementaires. La métropole de Rouen confirme désormais la réouverture du pont.

