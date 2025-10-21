En ce moment The First Time Damiano DAVID
Fécamp. Un homme de 73 ans, menacé d'expulsion, se donne la mort devant un huissier et des policiers

Sécurité. Un homme de 73 ans s'est suicidé mardi 21 octobre à Fécamp, alors qu'un huissier de justice venait de lui signifier l'application d'une procédure d'expulsion de son logement.

Publié le 21/10/2025 à 20h58 - Par Charles Turcant
L'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76 a été dépêché à Fécamp, mardi 21 octobre, pour évacuer un homme de 73 ans grièvement blessé après avoir retourné une arme contre lui. - Illustration

Le drame s'est produit mardi 21 octobre en début de matinée, dans un logement situé place Charles-de-Gaulle à Fécamp. Comme le relatent nos confrères du Courrier Cauchois, alors qu'un huissier de justice se présentait chez un homme de 73 ans pour lui signifier l'application d'une procédure d'expulsion, le septuagénaire a sorti une arme et s'est donné la mort, devant l'huissier et les policiers également présents sur place.

La victime succombe à ses blessures

Les pompiers ainsi que l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76 ont été dépêchés sur place. La victime a été héliportée vers le centre hospitalier mais a succombé à ses blessures.

Les témoins de la scène vont bénéficier d'un accompagnement psychologique.

