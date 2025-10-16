People. Dorothée : elle s'est mariée en Normandie, loin des caméras

En ce moment Dis-moi oui SANTA
Société. Les fans de Dorothée découvrent une nouvelle facette de leur idole. Discrète depuis la fin du Club Dorothée, l'animatrice culte vit désormais une vie paisible entre Paris et la Normandie. Selon "Gala", elle s'est mariée en toute intimité à Cabourg en 2011, loin des projecteurs. Une union restée secrète pendant 10 ans, révélée seulement par son complice Jacky.

Publié le 16/10/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Celle qui a bercé toute une génération avec Récré A2 et le Club Dorothée a refait une apparition remarquée en début d'année sur TF1, lors d'une émission hommage intitulée Merci Dorothée. Face à Nikos Aliagas, Patrick Simpson-Jones ou encore Amir, l'émotion était palpable. Pour beaucoup, c'était une véritable madeleine de Proust : voir Dorothée à nouveau sur scène, souriante, simple et authentique.

Depuis la fin de ses émissions jeunesse en 1997, Dorothée, de son vrai nom Frédérique Hoschedé, s'était éclipsée des plateaux télé. Quelques apparitions dans les années 2000, puis le silence. Un retrait volontaire, assumé.

Une vie paisible entre Paris et la Normandie

Contrairement à certaines rumeurs, Dorothée n'a jamais vécu en recluse. Selon Gala, elle partage aujourd'hui son temps entre son appartement parisien et une maison à la campagne, en Normandie. Loin du tumulte médiatique, elle savoure désormais une existence tranquille, entourée de ses proches.

Téléphage assumée, elle avoue suivre les documentaires et les séries avec passion. "Avant, on savait que je ne venais jamais. Maintenant, attention, je peux dire oui !", confie-t-elle avec humour.

Mariage secret à Cabourg : le grand amour de Dorothée

Mais la véritable surprise vient de sa vie sentimentale. Longtemps perçue comme éternelle célibataire, Dorothée s'est en réalité mariée le 28 mai 2011 à Cabourg, en Normandie. Son époux, Vincent, est un animateur radio et acteur originaire des Vosges, plus jeune qu'elle de 19 ans.

Leur rencontre remonte aux années AB Productions, lorsque Vincent dirigeait la programmation de RTL9. De la complicité professionnelle est née une histoire d'amour solide. Ensemble, ils ont choisi de garder leur bonheur à l'abri des regards, un secret si bien gardé qu'il n'a été dévoilé qu'en 2021, lorsque Jacky a laissé échapper l'information lors d'une émission de Maxime Guény.

Un retour possible ? Dorothée laisse la porte ouverte

A 71 ans, Dorothée n'a rien perdu de son énergie ni de son indépendance. Si elle reste prudente face aux propositions, elle ne ferme aucune porte. Lors de son passage sur TF1, elle a même interprété une chanson inédite, un signe que la passion est toujours là.

"Ce sera la surprise générale", a-t-elle confié, laissant planer le mystère sur un éventuel retour sur scène.

Dorothée, heureuse… et cachée

Aujourd'hui, l'animatrice semble apaisée, loin des projecteurs mais fidèle à elle-même. En Normandie ou à Paris, Dorothée vit comme elle l'a toujours voulu : simplement, entourée, mais discrète. Et comme dans les contes qu'elle racontait aux enfants, elle semble avoir trouvé sa propre fin heureuse : ils vécurent heureux, mais loin des caméras.

