Ouistreham.  La 15e Fête de la coquille, c'est ce week-end

Elle est "la reine de la fête, qui entraîne avec elle sa petite cour". Ces mots de Sophie Poleyn, adjointe à la mairie de Ouistreham en charge de l'événementiel, désignent un petit coquillage qui joue les stars sur les étals de la Halle aux poissons puis dans les assiettes. Cette reine, c'est la coquille Saint-Jacques, mise à l'honneur samedi 18 et dimanche 19 octobre dans la station balnéaire, pour la 15e Fête de la coquille. Un événement dynamisant, à l'impact considérable.

Jusqu'à 20 000 passants

"C'est quand même le coquillage emblématique de nos côtes, c'est important de le mettre en valeur, pour nos restaurateurs et nos pêcheurs", rapporte l'élue. Lancée depuis quelques jours, la pêche est bonne. Yannick Quenea, pêcheur retraité mais toujours vendeur, tient dans ses mains "une coquille, pas très grosse en taille, mais avec une très belle noix, prononcée". Lui qui a connu plusieurs fois ce rendez-vous incontournable du premier week-end des vacances de la Toussaint sait déjà que les stocks vont s'écouler. "Tout le monde tombe à court", abonde Guillaume Hareng, poissonnier installé à quelques mètres. Que ce soit pour faire le stock avant les fêtes de l'année ou pour déguster dès à présent cette "reine", les acheteurs sont là !

A l'occasion de cette Fête de la coquille, les pêcheurs ne sont pas les seuls à bénéficier des retombées, alors que jusqu'à 20 000 visiteurs sont espérés en cas de belle journée. Sophie Poleyn, qui voit d'un bon œil "l'été indien" qui stagne sur nos têtes, témoigne d'un impact pour "tous les commerçants, surtout dans le secteur du port". Si les produits de la mer sont vendus sous la Halle aux poissons, on retrouve tout autour "plein d'exposants. C'est pas mal, ce n'était pas comme ça avant", se réjouit Guillaume Hareng, de la Maison Martin. "Tout tourne autour de la mer : des produits culinaires, des filets, des bijoux... C'est très varié", assure Sophie Poleyn.

Cette Fête de la coquille est aussi l'occasion de profiter de concerts et spectacles, de monter tout en haut du phare, de déguster bien sûr, ou d'observer diverses animations, comme des ateliers de cuisine. Les pêcheurs, "s'ils ont le temps et s'ils veulent bien révéler leurs secrets", s'amuse l'élue, pourront également vous apprendre à ouvrir la Saint-Jacques comme un pro ou à mieux la cuisiner. Ainsi, Yannick Quenea se fera un plaisir de dévoiler sa recette de pizza aux Saint-Jacques avec des champignons. "Un vrai délice, tout le monde m'en demande !", vante-t-il.

Lors de la Fête de la coquille, n'hésitez pas à demander des conseils pour ouvrir le coquillage !

La Saint-Jacques, reine des restaurants

Mais plutôt que de la cuisiner, elle est aussi un prétexte pour aller au restaurant. Beaucoup d'établissements ouistrehamais se plient en quatre pour offrir chaque année un menu spécial toujours plus original. "On se challenge, on cherche de nouvelles saveurs pour la proposer d'une manière différente. Je dirais qu'on se penche sur l'élaboration du menu dès la mi-août", assure Alexis Tison, aux fourneaux du Riva Bella. "C'est un week-end important, qui peut générer un surplus d'activité hors-saison, témoigne François-Xavier Prigent, chef de cuisine à l'Ardoise. On a une grande terrasse, s'il fait beau, on remplit tout. Les gens autour de Caen descendent pour cette fête, mais aussi un peu de Parisiens." Pêcheurs, restaurateurs ou autres commerçants, tous n'ont qu'une envie : que la météo soit agréable, et que la coquille soit bien fêtée !