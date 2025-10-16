En ce moment Blink Twice (feat Myles Smith) SHABOOZEY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ouistreham.  La 15e Fête de la coquille, c'est ce week-end

Agriculture. Les 18 et 19 octobre, Ouistreham célèbre une nouvelle édition de la Fête de la coquille. L'occasion de se procurer, mais aussi de déguster des coquilles Saint-Jacques.

Publié le 16/10/2025 à 16h30 - Par Lilian Fermin
Ouistreham.  La 15e Fête de la coquille, c'est ce week-end
Lors de la Fête de la coquille, n'hésitez pas à demander des conseils pour ouvrir le coquillage ! - Lilian Fermin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Elle est "la reine de la fête, qui entraîne avec elle sa petite cour". Ces mots de Sophie Poleyn, adjointe à la mairie de Ouistreham en charge de l'événementiel, désignent un petit coquillage qui joue les stars sur les étals de la Halle aux poissons puis dans les assiettes. Cette reine, c'est la coquille Saint-Jacques, mise à l'honneur samedi 18 et dimanche 19 octobre dans la station balnéaire, pour la 15e Fête de la coquille. Un événement dynamisant, à l'impact considérable.

Jusqu'à 20 000 passants

"C'est quand même le coquillage emblématique de nos côtes, c'est important de le mettre en valeur, pour nos restaurateurs et nos pêcheurs", rapporte l'élue. Lancée depuis quelques jours, la pêche est bonne. Yannick Quenea, pêcheur retraité mais toujours vendeur, tient dans ses mains "une coquille, pas très grosse en taille, mais avec une très belle noix, prononcée". Lui qui a connu plusieurs fois ce rendez-vous incontournable du premier week-end des vacances de la Toussaint sait déjà que les stocks vont s'écouler. "Tout le monde tombe à court", abonde Guillaume Hareng, poissonnier installé à quelques mètres. Que ce soit pour faire le stock avant les fêtes de l'année ou pour déguster dès à présent cette "reine", les acheteurs sont là ! 

A l'occasion de cette Fête de la coquille, les pêcheurs ne sont pas les seuls à bénéficier des retombées, alors que jusqu'à 20 000 visiteurs sont espérés en cas de belle journée. Sophie Poleyn, qui voit d'un bon œil "l'été indien" qui stagne sur nos têtes, témoigne d'un impact pour "tous les commerçants, surtout dans le secteur du port". Si les produits de la mer sont vendus sous la Halle aux poissons, on retrouve tout autour "plein d'exposants. C'est pas mal, ce n'était pas comme ça avant", se réjouit Guillaume Hareng, de la Maison Martin. "Tout tourne autour de la mer : des produits culinaires, des filets, des bijoux... C'est très varié", assure Sophie Poleyn. 

Cette Fête de la coquille est aussi l'occasion de profiter de concerts et spectacles, de monter tout en haut du phare, de déguster bien sûr, ou d'observer diverses animations, comme des ateliers de cuisine. Les pêcheurs, "s'ils ont le temps et s'ils veulent bien révéler leurs secrets", s'amuse l'élue, pourront également vous apprendre à ouvrir la Saint-Jacques comme un pro ou à mieux la cuisiner. Ainsi, Yannick Quenea se fera un plaisir de dévoiler sa recette de pizza aux Saint-Jacques avec des champignons. "Un vrai délice, tout le monde m'en demande !", vante-t-il. 

Lors de la Fête de la coquille, n'hésitez pas à demander des conseils pour ouvrir le coquillage !Lors de la Fête de la coquille, n'hésitez pas à demander des conseils pour ouvrir le coquillage !

La Saint-Jacques, reine des restaurants

Mais plutôt que de la cuisiner, elle est aussi un prétexte pour aller au restaurant. Beaucoup d'établissements ouistrehamais se plient en quatre pour offrir chaque année un menu spécial toujours plus original. "On se challenge, on cherche de nouvelles saveurs pour la proposer d'une manière différente. Je dirais qu'on se penche sur l'élaboration du menu dès la mi-août", assure Alexis Tison, aux fourneaux du Riva Bella. "C'est un week-end important, qui peut générer un surplus d'activité hors-saison, témoigne François-Xavier Prigent, chef de cuisine à l'Ardoise. On a une grande terrasse, s'il fait beau, on remplit tout. Les gens autour de Caen descendent pour cette fête, mais aussi un peu de Parisiens." Pêcheurs, restaurateurs ou autres commerçants, tous n'ont qu'une envie : que la météo soit agréable, et que la coquille soit bien fêtée !

Des fêtes de la coquille jusqu'à la mi-décembre dans le Calvados

Calvados. Des fêtes de la coquille jusqu'à la mi-décembre dans le Calvados
Différents ports du Calvados mettent à l'honneur la coquille Saint-Jacques.

Avant que les fêtes n'arrivent, les différents ports du Calvados vont s'animer au rythme des fêtes de la coquille Saint-Jacques. Si Ouistreham ouvre le bal, c'est Trouville-sur-Mer qui conclut les festivités en décembre.

La coquille fait la pluie et le beau temps dans les ports du Calvados, au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année. Après Ouistreham, les amateurs sont invités à mettre le cap sur Villers-sur-Mer, du 24 au 26 octobre. On y célébrera la 30e fête de la coquille, avec même un feu d'artifice le samedi soir. A Port-en-Bessin-Huppain, premier port de pêche artisanale de Normandie, l'ambiance sera particulière le 8 et 9 novembre. Place au Goût du Large, temps de traditions et d'animations. Dans le même temps, le festival Musique sous les embruns fera vibrer les quais.

Il faudra ensuite attendre le week-end du 22 et 23 novembre pour retrouver le précieux coquillage mis à l'honneur, cette fois à Courseulles-sur-Mer. La semaine suivante, ce sera à Grandcamp-Maisy. Enfin, rendez-vous à l'autre extrémité du département pour un marché de la coquille Saint-Jacques à Trouville-sur-Mer le 6 et le 7 décembre. Ce sera votre dernière chance de faire le plein avant Noël… et de briller en cuisine !

Galerie photos
Lors de la Fête de la coquille, n'hésitez pas à demander des conseils pour ouvrir le coquillage !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Ouistreham.  La 15e Fête de la coquille, c'est ce week-end
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple