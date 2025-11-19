En ce moment SECRET LOUANE
Loisirs. La Fête de la Coquille revient à Courseulles-sur-Mer ce weekend

Loisir. La 9ᵉ Fête de la Coquille se tient les 22 et 23 novembre 2025 sur le port de Courseulles-sur-Mer, un rendez-vous gourmand qui célèbre la Coquille Saint-Jacques et les saveurs de la mer.

Publié le 19/11/2025 à 16h24 - Par Kevin
Les 22 et 23 novembre 2025, le port de Courseulles-sur-Mer vibrera au rythme de la 9ᵉ Fête de la Coquille. - Facebook - Ville de Courseulles-sur-mer

Les 22 et 23 novembre 2025, le port de Courseulles-sur-Mer s'anime pour la 9ᵉ édition de la Fête de la Coquille. Deux jours dédiés à la gastronomie et aux produits de la mer, avec la coquille Saint-Jacques à l'honneur.

Pêcheurs et ostréiculteurs seront présents pour partager leur savoir-faire et vendre le fruit de leur pêche fraîche du jour. Les chefs locaux proposeront démonstrations et dégustations, et pour les plus gourmands, des ateliers culinaires sont prévus : en duo parent/enfant ou pour adultes, afin d'apprendre à cuisiner ces produits frais.

Mais l'événement, c'est aussi des animations pour tous : concours d'épluchage, atelier d'écaillage, ateliers créatifs pour les enfants, démonstrations de secours par la SNSM et l'association des chiens sportifs à l'eau, concerts et expo photos.

On parle en détails de cet événement avec Emmanuelle Pesquerel, la chargée de communication à la Ville de Courseulles-sur-Mer : 

Fête de la coquille de Courseulles-sur-mer

