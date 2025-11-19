Loisirs. La Fête de la Coquille revient à Courseulles-sur-Mer ce weekend

Les 22 et 23 novembre 2025, le port de Courseulles-sur-Mer s'anime pour la 9ᵉ édition de la Fête de la Coquille. Deux jours dédiés à la gastronomie et aux produits de la mer, avec la coquille Saint-Jacques à l'honneur.

Pêcheurs et ostréiculteurs seront présents pour partager leur savoir-faire et vendre le fruit de leur pêche fraîche du jour. Les chefs locaux proposeront démonstrations et dégustations, et pour les plus gourmands, des ateliers culinaires sont prévus : en duo parent/enfant ou pour adultes, afin d'apprendre à cuisiner ces produits frais.

Mais l'événement, c'est aussi des animations pour tous : concours d'épluchage, atelier d'écaillage, ateliers créatifs pour les enfants, démonstrations de secours par la SNSM et l'association des chiens sportifs à l'eau, concerts et expo photos.

On parle en détails de cet événement avec Emmanuelle Pesquerel, la chargée de communication à la Ville de Courseulles-sur-Mer :