Loisirs. Dieppe accueille la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques ce week-end

Les 15 et 16 novembre 2025, Dieppe accueille la 55e Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques. Un rendez-vous incontournable qui met à l'honneur deux produits phares du port : le hareng et la coquille Saint-Jacques.

Pendant deux jours, le quai s'anime autour des grillades, des brochettes de Saint-Jacques et du hareng grillé ou mariné. C'est un moment simple, familial et convivial, où l'on vient autant pour goûter que pour profiter de l'ambiance.

La Foire s'agrandit cette année en s'étendant jusqu'au quai du Carénage et à la place du Moulin-à-Vent. On y retrouve un marché artisanal, une petite fête foraine, un vide-greniers, des déambulations musicales, sans oublier le feu d'artifice du samedi soir.

C'est "une fête simple, populaire, familiale" selon Christophe Hébert, du service animation de la Ville. Il nous en dit plus sur ces deux jours de festivités :