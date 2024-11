Dieppe. Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques : rendez-vous ce week-end !

Chaque troisième week-end de novembre, Dieppe célèbre ses trésors de la mer avec la Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques, un événement convivial et gourmand qui attire des visiteurs de tous les horizons. Le long des quais dieppois, dans une ambiance chaleureuse, la fumée des grils et l'odeur des poissons fraîchement pêchés plongent les visiteurs dans une expérience authentique.

Christophe Hébert, responsable du service animation de la Ville de Dieppe, nous détaille le programme des festivités au micro de Tendance Ouest :

Au menu : harengs grillés ou marinés, pommes de terre cuites au feu de bois, brochettes de coquilles Saint-Jacques et autres délices de la mer, préparés sous vos yeux. La foire valorise les produits de la pêche durable, et les visiteurs peuvent échanger avec les pêcheurs locaux pour en apprendre plus sur ces traditions. Des animations de rue, des spectacles, et des stands d'artisanat complètent l'ambiance festive et intergénérationnelle.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour vivre Dieppe comme un véritable Dieppois, savourer les produits de la mer et profiter de la culture normande !