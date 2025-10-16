Manche. Un nouveau festival culinaire pour mettre en avant les produits locaux

En ce moment Undressed SOMBR
Culture. Attitude Manche lance, vendredi 17 octobre, la première édition du festival Terre Feuille Fourneau. Des chefs du département proposent un menu à 30€ qui met en avant les produits locaux.

Publié le 16/10/2025 à 18h30 - Par Thibault Lecoq
Stéphanie Blondel du Bistrot Lambs à Agneaux participe au festival culinaire Terre Feuille Fourneau vendredi 17 octobre dans la Manche. - Thibault Lecoq

Un nouveau festival culinaire a lieu vendredi 17 octobre dans la Manche. Il s'appelle Terre Feuille Fourneau. 20 restaurants du département vont proposer des menus à 30€, pour célébrer l'excellence des produits du département et du savoir-faire manchois en termes de gastronomie. L'idée a été lancée par Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département. Cette première édition met surtout en avant le végétal.

Légumes de saison et cuisine d'exception

Stéphanie Blondel, du Bistrot Lambs à Agneaux, a tout de suite adhéré à la proposition. Dans son menu il y aura une courge Jack-be-little creusée avec dedans un velouté de courge longue de Nice, servie avec une mouillette de pain au curcuma. Stéphanie Blondel a même eu du mal à choisir : "J'ai tellement d'idées que c'était très dur pour moi de synthétiser sur un menu entré, plat, dessert." Ce qui lui a aussi plu, c'est de mettre en avant les producteurs "qui sont aussi nos partenaires et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire des goûts et des assiettes extraordinaires".

Plusieurs restaurants participent à l'opération. "C'est bien car ça permet de se rencontrer, ce qui est plutôt sympa, de créer du lien entre nous, entre établissements", estime-t-elle. Pour le dessert, il y aura une sphère avec dedans une bavaroise de riz au lait, crème brûlée et un insert de pommes caramélisées.

20 restaurants partenaires

Parmi les restaurants, il y a Le Littré à Avranches, Seme à Saint-Pair, Le Mascaret à Blainville, le Nor'Cat à La Haye-du-Puits, le café des halles à Cherbourg par exemple. La liste complète est à retrouver ici. Les menus sont pour le midi et le soir. Il est conseillé de réserver.

