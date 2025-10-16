Manche. Un nouveau festival culinaire pour mettre en avant les produits locaux

Un nouveau festival culinaire a lieu vendredi 17 octobre dans la Manche. Il s'appelle Terre Feuille Fourneau. 20 restaurants du département vont proposer des menus à 30€, pour célébrer l'excellence des produits du département et du savoir-faire manchois en termes de gastronomie. L'idée a été lancée par Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département. Cette première édition met surtout en avant le végétal.

Légumes de saison et cuisine d'exception

Stéphanie Blondel, du Bistrot Lambs à Agneaux, a tout de suite adhéré à la proposition. Dans son menu il y aura une courge Jack-be-little creusée avec dedans un velouté de courge longue de Nice, servie avec une mouillette de pain au curcuma. Stéphanie Blondel a même eu du mal à choisir : "J'ai tellement d'idées que c'était très dur pour moi de synthétiser sur un menu entré, plat, dessert." Ce qui lui a aussi plu, c'est de mettre en avant les producteurs "qui sont aussi nos partenaires et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire des goûts et des assiettes extraordinaires".

Plusieurs restaurants participent à l'opération. "C'est bien car ça permet de se rencontrer, ce qui est plutôt sympa, de créer du lien entre nous, entre établissements", estime-t-elle. Pour le dessert, il y aura une sphère avec dedans une bavaroise de riz au lait, crème brûlée et un insert de pommes caramélisées.

20 restaurants partenaires

Parmi les restaurants, il y a Le Littré à Avranches, Seme à Saint-Pair, Le Mascaret à Blainville, le Nor'Cat à La Haye-du-Puits, le café des halles à Cherbourg par exemple. La liste complète est à retrouver ici. Les menus sont pour le midi et le soir. Il est conseillé de réserver.