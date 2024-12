Manche. Des activités en plein air et toute l'année : vers un "tourisme des quatre saisons" en 2025

Lors des assises du tourisme normand à Cherbourg en novembre 2024, le président de la Région Hervé Morin déclarait : "Ce qui attire le plus les touristes en Normandie, ce sont nos paysages et notre environnement exceptionnel." Sur ce plan, la Manche est bien consciente de ses atouts, et pour 2025, elle compte proposer un tourisme plus équilibré à ses visiteurs.

Un tourisme en plein air et toute l'année

A partir de l'année prochaine, le Département de la Manche choisit d'orienter ses visiteurs vers des activités en plein air. "Dans cette optique, nous avons choisi quatre axes de développement qui font la richesse de notre territoire : le vélo, les activités nautiques, la randonnée et le cheval", explique Catherine Brunaud-Rhyn, la présidente de l'agence d'attractivité Attitude Manche. Cette mise en lumière des activités en plein air passera par des campagnes de communication autour des itinéraires de grande randonnée. "On continue les aménagements des pistes cyclables, avec aussi la création d'itinéraires de gare à gare entièrement sécurisés", continue la présidente d'Attitude Manche. Selon l'agence de promotion du département, les activités en plein air, qui sont possibles pendant toute l'année, permettront aussi de mieux répartir les flux de visiteurs, ils parlent de "tourisme des quatre saisons".

Veiller sur l'environnement et le protéger

Des visiteurs toute l'année dans les milieux naturels de la Manche, oui, mais il y a quand même un hic : il faut protéger la nature. Pour le faire, le Département a mis en place plusieurs initiatives qui impliquent le grand public comme l'installation de bornes pour surveiller l'évolution du trait de côte. Au mois de décembre, le Département lance aussi le dispositif Equinoxe, une démarche qui vise à mettre en avant l'hospitalité de la Manche, pour la protéger. L'initiative vise principalement à sensibiliser habitants et visiteurs à la culture manchoise, à la protection de la nature, mais aussi aux règles de sécurité – notamment concernant la météo et les marées – pour explorer en toute sécurité.