Manche. Prenez des photos et aidez le Département à surveiller le tracé du littoral

Dans la Manche, la ligne de côte est continuellement soumise aux conditions météorologiques, à la marée ou aux visiteurs. A cause de ces phénomènes, son tracé est sans cesse modifié. Ainsi, à Barneville-Carteret, la plage recule un peu plus chaque année. Malgré les travaux entrepris par la commune depuis 4 ans, les habitations sont de plus en plus menacées.

Surveiller la côte pour mieux anticiper

Dans le département, des scientifiques étudient quotidiennement l'évolution du trait de côte. "Cela leur permet de mieux anticiper et de mieux agir sur les points faibles du littoral", explique Valérie Nouvel la vice-présidente du département de la Manche. Pour fournir plus de données aux scientifiques et sensibiliser la population à l'évolution de la côte manchoise, le Département a mis un système de bornes à photographier le long du littoral. A Barneville Carteret, deux nouvelles bornes ont été installées pendant l'été, la SnapCoast et l'Alti'plage. "Dans les deux cas, les gens qui veulent prennent la borne en photo et l'envoient au département via le QR code de la borne, c'est très facile", souligne Jean Morin le président du Département.

Installées depuis plus de deux mois, les deux bornes ont déjà permis la collecte de 1200 photos. Sur les côtes de la Manche, près de 200 autres bornes sont installées.

A Barneville-Carteret près de la cale, le SnapCoast promet de prendre en photo la côte pour surveiller son évolution horizontale.