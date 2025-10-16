Seine-Maritime/Eure. Marché de l'immobilier : "Le malade est en train de se remettre", indique la chambre des notaires

Autant le dire tout de suite. Le marché de l'immobilier, dans le neuf comme l'ancien, ne se porte pas au mieux en Seine-Maritime et dans l'Eure. Mais dans leur point annuel, les professionnels de la chambre interdépartementale des notaires de Seine-Maritime et de l'Eure font preuve d'un optimisme raisonnable sur la suite. "On a constaté quelques signes de réjouissances, le malade est en train de se remettre", annonce Grégoire Ozanne, vice-président de cette chambre. Le volume de transactions de maisons anciennes repart à la hausse, de 4,1% dans l'Eure et 6,9% en Seine-Maritime sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, par rapport à la période précédente. Un frémissement qui ne vient pas compenser la chute importante de plus de 20% sur la période précédente.

Les ventes de terrains à bâtir au plus bas

Sur les appartements anciens, la tendance est plutôt à la stagnation. Quant aux terrains à bâtir, c'est la dégringolade qui continue. -22,4% de transactions dans l'Eure et -26,4% en Seine-Maritime. L'explication ? Les coûts de construction qui ont explosé, sans que les prix des terrains aient nettement baissé. Il est donc plus cher globalement d'acheter pour faire construire. "Il y a quelques années, il fallait compter entre 1 100 et 1 200€ du m2 pour la construction. Aujourd'hui, c'est entre 1 600 et 2 000€ du m2, affirme Aymeric Poupel, président de l'Observatoire du logement neuf en Normandie (Olonn).

Du côté des prix dans l'ancien, la tendance est à une certaine stabilité, avec quelques disparités selon les secteurs. Le prix de vente médian pour les maisons anciennes augmente de 4% dans le pays d'Ouche quand il baisse de 5,8% dans l'agglomération dieppoise. De même pour les appartements anciens, les prix baissent de 5,5% dans le pays de Caux à 1 620€ du m2 quand il gagne 10,5% dans le pays de Bray à 1 720€ du m2.

Les primo-accédants toujours en difficultés

C'est toujours pour les primo-accédants, ceux qui souhaitent devenir propriétaires pour la première fois, que le marché reste le plus rude. "On ne peut pas accéder à la propriété sans épargne ou sans aide de sa famille", admet directement Capucine Lesault, notaire à Pont-de-l'Arche, tout en nuançant. "Ça va un peu mieux. On a de nouveau des biens à vendre donc c'est plus facile de trouver. Mais il y a encore beaucoup de difficultés sur les taux d'intérêt et sur les demandes d'apport importants par les banques." Les notaires constatent d'ailleurs que les aides par la famille sont de plus en plus fréquentes pour accéder à la propriété.

Des signaux positifs

Les notaires de la chambre interdépartementale restent malgré tout positifs. "On a touché le fond l'année dernière, donc ça repart", insiste Grégoire Ozanne, qui assure que les Normands gardent "confiance dans l'investissement dans la pierre". Devant l'augmentation soudaine des taux d'intérêt, certains auraient "attendu" avant d'acheter mais finiront par passer à l'acte, juge-t-il.

Reste une incertitude de poids. Celle de la situation politique instable du moment. "Le marché intrinsèquement ne se porte pas si mal, affirme Capucine Lesault. Mais on manque de lisibilité, d'incitation fiscale et de vision politique claire", ce qui refroidit les potentiels acheteurs.

Et sur le neuf ?

Les chiffres de l'Olonn ne sont pas encore consolidés mais la tendance est plus inquiétante encore que sur l'ancien. "Il y a un effondrement des volumes partout, mais il y a quelques disparités géographiques", abonde Aymeric Poupel, président de l'observatoire. Le retour du prêt à taux 0 permet à des accédants de s'intéresser à nouveau à ce marché, longtemps réservé à des investisseurs. En Seine-Maritime et dans l'Eure, le marché reste malgré tout grippé. "On est tombé à des niveaux tellement bas que l'inadéquation entre l'offre et la demande s'agrandit. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un logement disponible, ou alors à des conditions financières inquiétantes."