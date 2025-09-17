En ce moment Me gustas tu Manu CHAO
Normandie. Pourquoi plus de 90% des pharmacies seront fermées jeudi 18 septembre ?

Santé. Inquiétés par un arrêté qui pourrait fortement impacter leur marge, les pharmaciens sont appelés à la grève, jeudi 18 septembre. Le mouvement s'annonce très suivi, avec plus de 90% des officines fermées en Normandie et une manifestation régionale à Caen.

Publié le 17/09/2025 à 17h10 - Par Célia Caradec
Normandie. Pourquoi plus de 90% des pharmacies seront fermées jeudi 18 septembre ?
En Seine-Maritime, 98% des pharmacies devraient être fermées. - Célia Caradec

Les drapeaux rouges seront de sortie, les blouses blanches aussi. Alors qu'un mouvement de grève interprofessionnel est prévu jeudi 18 septembre, à l'occasion de la rentrée syndicale, les pharmaciens vont eux aussi cesser le travail, pour protester contre la réduction des remises commerciales sur les médicaments génériques achetés aux laboratoires. Le plafond autorisé pour ces remises passe de 40% à 30%, et doit même tomber à 20% en juillet 2027.

Les génériques, un tiers des revenus

Cette mesure, censée réduire les dépenses de santé, inquiète fortement la profession qui déplore les conséquences néfastes d'une baisse de rentabilité. "Les médicaments génériques représentent un tiers des revenus des officines, souligne Elise Palfray, coprésidente de Syndicat des pharmaciens de la Seine-Maritime, c'est une marge importante pour nos entreprises qui nous permet de payer nos charges, faire des investissements mais aussi payer nos collaborateurs."

Elise Palfray, coprésidente du Syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime

"Toute la profession est mobilisée"

Alors que 175 pharmacies ont déjà fermé depuis janvier 2025, les syndicats de pharmaciens redoutent un millier de fermetures, si le décret est appliqué. Ils demandent sa suspension. "Si vous coupez la source de revenu liée aux génériques, c'est tout simple, cela met en péril l'équilibre financier de la plupart des pharmacies ! La profession est totalement mobilisée", souligne Marc Sartorio, président du Syndicat des pharmaciens du Calvados, qui table sur au moins 90% de pharmacies en grève, jeudi 18 septembre. 

Marc Sartorio, président du Syndicat des pharmaciens du Calvados

"Pour la Seine-Maritime, on devrait arriver à 98% de fermeture. On atteindra même 99% sur Le Havre" indique Elise Palfray, elle-même installée sur la cité océane.

Des pharmacies réquisitionnées

En Normandie, une manifestation régionale est prévue à 14h30, au départ de la place du 36e RI, à Caen. Des pharmaciens, notamment de Seine-Maritime et de l'Eure, iront aussi garnir le cortège organisé à Paris.

Les pharmaciens préviennent les clients qu'ils trouveront portes closes, jeudi 18 septembre.Les pharmaciens préviennent les clients qu'ils trouveront portes closes, jeudi 18 septembre. - Célia Caradec

Pour répondre aux urgences, des pharmacies sont réquisitionnées par l'Etat, par le biais des Agences régionales de santé. La liste des pharmacies réquisitionnées est à retrouver sur la porte de chacune des officines en grève, jeudi.

Galerie photos
Les pharmaciens préviennent les clients qu'ils trouveront portes closes, jeudi 18 septembre. - Célia Caradec

