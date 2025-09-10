En ce moment Kiss me SiXPENCE NONE THE RICHER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Saint-Lô. Une pharmacie cambriolée dans la nuit

Sécurité. Mercredi 10 septembre, la pharmacie de Saint-Samson-de-Bonfossé a été victime d'un cambriolage dans la nuit.

Publié le 10/09/2025 à 11h25 - Par Thibault Lecoq
Près de Saint-Lô. Une pharmacie cambriolée dans la nuit
La pharmacie de Saint-Samson-de-Bonfossé a été cambriolée, mercredi 10 septembre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Vers 4h35 du matin mercredi 10 septembre, la pharmacie de Saint-Samson-de-Bonfossé, sur la commune nouvelle de Bourgvallées, a été victime d'un cambriolage. La pharmacienne titulaire, Elise Salesse, était dans son officine quand elle a entendu des voix. Elle est tombée nez à nez avec trois personnes cagoulées. "Ça leur a fait autant bizarre qu'a moi", témoigne-t-elle. Ils sont repartis tout de suite, en emportant les caisses de la boutique. Un véhicule les attendait à la sortie. La propriétaire de la pharmacie a alors toute de suite appelé les gendarmes.

A lire aussi. Le Havre. Elle roule à vive allure, ivre et sans assurance

Un préjudice encore à estimer

Le préjudice reste à estimer, notamment avec l'achat de nouvelles caisses et la réparation de la porte d'entrée qui a été fracturée. Une plainte va être déposée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Saint-Lô. Une pharmacie cambriolée dans la nuit
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple