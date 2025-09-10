Près de Saint-Lô. Une pharmacie cambriolée dans la nuit

Vers 4h35 du matin mercredi 10 septembre, la pharmacie de Saint-Samson-de-Bonfossé, sur la commune nouvelle de Bourgvallées, a été victime d'un cambriolage. La pharmacienne titulaire, Elise Salesse, était dans son officine quand elle a entendu des voix. Elle est tombée nez à nez avec trois personnes cagoulées. "Ça leur a fait autant bizarre qu'a moi", témoigne-t-elle. Ils sont repartis tout de suite, en emportant les caisses de la boutique. Un véhicule les attendait à la sortie. La propriétaire de la pharmacie a alors toute de suite appelé les gendarmes.

Un préjudice encore à estimer

Le préjudice reste à estimer, notamment avec l'achat de nouvelles caisses et la réparation de la porte d'entrée qui a été fracturée. Une plainte va être déposée.